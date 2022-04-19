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عمر شويل - جدة تاريخ نزول راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa في الدفعة الجديدة والتي تكون الأولى للمقبولين في أهلية المرحلة الخامسة، المرحلة الأخيرة من تسجيلات الضمان الاجتماعي المطور، بينما تكون الدفعة الجديدة من الراتب الشهري للمستفيدين بالمراحل السابقة، وهي دفعة شوال 1443 ومتابعة أسئلة واستفسارات المستفيدين على منصة تويتر وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية.

تاريخ نزول راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa رسالة الأهلية الأخيرة وهل يتم الصرف قبل العيد

سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير منظومة الدعم بالأمر المباشر من خادم الحرمين الشريفين، وذلك لتكون أفضل وأدق وتشمل فئات أكبر من الشعب السعودي، وقد أطلقت التسجيل الإلكتروني في الضمان المطور في نوفمبر 2021 واستمر حتى مايو 2022، حيث تنتقل بيانات المسجلين بالضمان بالنظام القديم والمسجلين الجدد إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتوقف العمل على رابط الضمان القديم بشكل تدريجي لحين توقف العمل عليه بشكل كامل في مايو 2022.

توحيد موعد صرف مستفيدي الضمان جميعهم

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على توحيد مواعيد الصرف للمسجلين بالنظام القديم والمقبولين في المراحل الأربعة من تسجيلات الضمان، من الفئات الجديدة المشمولة بالدعم وراتب الضمان من الوزارة وهم:

الذين ليس لهم مصدر للزرق وليس لديهم عائل.

الذين لديهم عمل، الموظفين، ولا يكفي الراتب الشهري الحد المانع للضمان، الحد المانع 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

العاطلين عن العمل الذي ليس له مصدر للرزق مع الاشتراط أن يتم البحث عن العمل والالتحاق بالتدريب المهني التابع للوزارة.

الارامل والمطلقات والمهجورات اللاتي ليس لهمن عائل، ولديهم استقلالية في المنزل عن الاسرة.

موعد نزول راتب الضمان (شوال 1443) المرحلة الخامسة

تاريخ نزول راتب الضمان بالميلادي تاريخ نزول راتب الضمان بالهجري 2 مايو 2022 1 شوال 1443

هل يصرف راتب الضمان قبل الموعد المحدد له

يصرف راتب الضمان في العادة بالتاريخ الجديد المحدد له، وهو بداية التاريخ الميلادي، ويتم تقديم أو تأخير الراتب إذا تزامن مع أيام العطلة، ويكون بداية عطلة عيد الفطر المبارك هو 25 رمضان 1443، وعلى هذا تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد جديد، لم يعلن بعد، لصرف الراتب، ويقوم خادم الحرمين الشريفين بصرف مكرمة ملكية في رمضان لا يتم صرفها بالتزامن مع راتب الضمان.