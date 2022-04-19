نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الأهلي في رمضان علي التمويل الشخصي والتمويل العقاري ومعرفه اهم مميزات العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأهلي في رمضان علي التمويل الشخصي والتمويل العقاري من اهم واحدث العروض التمويلية. والتي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمنسابه شهر رمضان المبارك. كما تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض الجديدة أيضا التي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام. والتي من أهمها عرض السنتين من عبداللطيف جميل علي سيارات تويوتا ومعرفه الأسعار وسيارات العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض رمضان من موتري شوب في أبريل 2022 ومعرفه أسعار السيارات والخصومات الحصرية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح طرق التواصل مع البنك.

عروض الأهلي في رمضان

اعلن البنك الأهلي عن إطلاقه لمجموعه من العروض الجديدة والتي من ضمنها عروض الأهلي في رمضان علي المنتجات التمويلية. كما شملت العروض منتجات التمويلين العقاري والشخصي والتي صممت لعملاء البنك الحاليين وعملاء الرواتب والغير محولين رواتبهم أيضا. بالاضافه إلي ذلك تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض من 10 أبريل 2022 وتنتهي في 30 أبريل 2022.

عرض التمويل الشخصي في رمضان

كما اعلن البنك أيضا عن اهم مميزات عروض التمويل الشخصي الجديدة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

معدل النسبة السنوي لعملاء الأهلي من 2.72% والوسام 2.11% والرواتب الجدد 2.72% بدون تحويل راتب 2.10%.

الرسوم الإدارية 5000 ريال أو 1% أو الأقل فيهما.

شملت العروض برنامج تحويل المديونية و التمويل الشخصي بدون تحويل راتب.

تمويل شخصي بضمان راتب مزدوج وبرنامج القسط المرن.

لا يوجد رسوم عند التقديم من تطبيق الأهلي وموقع الأهلي أون لاين.

عرض التمويل العقاري في رمضان

كما تم الإعلان أيضا عن اهم المميزات الخاصة بعروض التمويل العقاري والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

العروض لعملاء البنك والبنوك الأخري أيضا.

يمكن الاستفادة من بالعروض عن طريق تطبيق عقار الأهلي.

أسعار مميزه لعملاء منتجات التمويل العقاري ومستفيدي وزاره الإسكان أيضا.

كما يمكن التوقيع بعد 24 ساعه و5 أيام عمل للوحده السكنية تحت الإنشاء.

بدون دفعه أولي لمشروع المشرقية والأصالة في منتج ارض وبناء.

6 شهور سماح علي البناء الذاتي.

36 شهر لوحده تحت الإنشاء

كيفيه الحصول علي عروض الأهلي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض الأهلي في رمضان لمنتجات التمويل الشخصي والتمويل العقاري. وذلك عن طريق زياره احد فروع البنك الموجودة في جميع أنحاء المملكة أو الاتصال علي الرقم 8002441005. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: