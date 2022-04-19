الاستعلام الرقم التسلسلي للمركبة بالإنترنت وعبر الجوال بالرابط الرسمي

الاستعلام الرقم التسلسلي للمركبة، هو إحدى الخدمات التي يمكن لأي مواطن سعودي، أن يحصل عليها من خلال المرور السعودي العريق، والذي يقدم خدماته على مدار الساعة لكل المستفيدين منه، ومن أفضل وأبرز الخدمات المقدمة من المرور في المملكة العربية السعودية، هي خدمة الاستعلام الرقم التسلسلي للمركبة، والتي تستكمل سلسلة أخرى من الخدمات المهمة، التي تستقطب الكثير من المستفيدين منها مثل؛ الفحص الدوري للسيارات في السعودية، وتعديل مسمى السيارة عبر أبشر، ونقل ملكية السيارة إلكترونيا، وغيرهم الكثير من الخدمات الأخرى، وفي حال أردت فحص الرقم التسلسلي للسيارة، أو معرفة الرقم التسلسلي للمركبة كم رقم، أو أردت تغيير الرقم التسلسلي للسيارة، أو معرفة ما هو رقم تسجيل المركبة، وكذلك الرقم التسلسلي في البطاقة الجمركية، أو كنت تتساءل “كيف اطلع الرقم التسلسلي”، أو “كيف اطلع الرقم التسلسلي للجوال”، فكل لتلك الخدمات يمكنك الاطلاع عليها إما عبر الإنترنت أو الجوال، وأنت جالس في مكانك، بل يمكنك أيضًا معرفة الرقم التسلسلي للمركبة الراجحي.

معرفة الرقم التسلسلي للسيارة عبر الإنترنت

يمكنك الآن عمل الاستعلام الرقم التسلسلي للمركبة، عن طريق الإنترنت من خلال ملكية السيارة أو ملكية المركبة، والتي تتيح لك كمستفيد أن تحصل على كافة المعلومات التي ترغب بها بشأن السيارة، ومالكها الذي سبقك، وأرقام اللوحة الخاصة بالمركبة، من خلال إرسال رسالة قصيرة عبر جوالك، وذلك مع الخطوات التالية:

اذهب أولا إلى بوابة تم السعودية الرسمية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور. ثم قم بتسجيل بيانات مستخدم جديد. وبعد ذلك أدخل بيانات المركبة التي ترغب في الاستعلام عن بياناتها مثل؛ رقم لوحة المركبة، ورقم هوية المالك. ثم تأكد من تسجيل رقم الجوال الخاص بك بشكل صحيح.

وبعدها انتظر لدقائق بسيطة وسوف تصلك رسالة عبر الجوال بها معلومات المركبة مثل:

الرقم التسلسلي للمركبة بالتفصيل.

وتاريخ انتهاء استمارة المركبة.

وكم عدد مالكين للمركبة من قبل.

كيف اطلع الرقم التسلسلي للجوال