خطوات آلية طلب المعاش إلكترونياً بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت عن آلية طلب المعاش إلكترونياً وهذا دون الحاجة إلى مراجعة التأمينات الاجتماعية، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية أو عن طريق تطبيق تأمينات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن عن إمكانية طلب المعاش التقاعدي عن طريق حساب المواطنين السعوديين المستفيدين من خلال موقع التأمينات الاجتماعية أو عن تطبيق تأمينات، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين من خلال أتباع كافة الخطوات التي يتم توضيحها لسيادتكم من خلال موقع ثقفني،

خطوات آلية طلب المعاش إلكترونياً :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص المؤسسة العامة لللتأمينات الاجتماعية بالمملكة. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة “المعاشات”. حيث أن يقوم بالايضاح عن أهلية استحقاق طلب المعاش التقاعدي. يجب على المستفيد بعد ذلك النقر على ” طلب التقاعد”.

موعد صرف المعاشات التقاعدية :

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عن موعد صرف المعاش التقاعدي الشهري للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، على أن يكون الصرف يوم 25 من كل شهر ميلادي، وأضاف إلى ذلك أن يكون الصرف يوم الإثنين القادم الموافق 25 أبريل الجاري 2022م .

زادت محركات جوجل في البحث عن تأثير المعاش التقاعدي وهذا بعد العودة للعمل للمتقاعدين، ولذلك أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن إمكانية تأثر المعاش التقاعدي بعد عودة المتقاعد، وهذا من خلال المواقع الإلكترونية المهمة والخاصة تويتر، عن عودة جميع المتقاعدين لخدمة علي وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية، وهذا لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي الشهري للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية.

وقد تجد الإشارة إلى أن عودة جميع المواطنين السعوديين المتقاعدين المستحقين للخدمة، وهذا علي كافة الوظائف الحكومية من شأنه لكي يتم إيقاف المعاش التقاعدي للمستفيدين، داخل المؤسسة العامة للتقاعد، ولذلك سوف نقوم بعرض إخطار العودة إلى العمل من مؤسسة التقاعد.

ومن الجدير بالذكر أن العودة للعمل من المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا لإتاحة خدمة إخطار العودة للعمل للمتقاعدين، وهذا لكي يتم إعادة العمل داخل القطاع الحكومي عن طريق تسجيل جميع البيانات وبناءا على ذلك سوف يتم إعادة البيانات بشكل ذاتي ومباشر من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص للمؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة.