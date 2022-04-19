جاء في بيان رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رد على سؤال كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تم طرحها مجددًا للمساهمة في الحد من بذل الجهد وإضاعة الوقت لمعرفة نتيجة التقديم في برنامج التأهيل الشامل، وهو البرنامج الذي تم طرحه لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة البدنية أو العقلية.

كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات بسيطة يمكن من خلالها معرفة كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، وتكمن تلك الخطوات فيما يلي:

توجه نحو الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط فوق أيقونة “خدمات الوزارة” المتاحة داخل القائمة الرئيسية.

حدد خيار “الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

أكمل كافة خطوات التسجيل المطلوبة منك من خلال إتباع التعليمات التي تملأ عليك.

انقر على خيار “طلباتي” المطروحة داخل الصفحة باللون الأخضر.

اضغط فوق أيقونة “طلب تقديم الإعانة” من داخل قائمة الطلبات.

اقرأ كافة تفاصيل الطلب لتتمكن من معرفة رقم المستفيد.

أبرز شروط التقديم على برنامج التأهيل الشامل

قد تم فرض بعض الشروط التي تحكم قبول طلب المتقدمين على برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، وقد تختلف تلك الشروط على حسب نوع الإعاقة المصاب بها المستفيد من التأهيل الشامل، ولاكن ويمكن حصر تلك الشروط بوجه عام فيما يلي:

لا يقبل أي طلب من شخص لا يحمل الجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون دخل المتقدم بحد أقصى 4000 ريال سعودي.

بجانب ضرورة تقديم طلب الإعانة من خلال الشخص الذي يعاني من إعاقة أو من خلال ولي أمره.

علاوة على أنه لا يقبل طلب من شخص أصيب بإعاقة قبل عمر الخامسة والأربعين عام ويستثنى أصحاب الفشل الكلوي والأورام الخبيثة.

بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يكون صاحب الطلب مازال حيًا ليتمكن من تقديم الطلب بنفسه.

وأيضَا أصحاب مرض نقص المناعة المكتسبة وحساسية القمح فهم يستثنوا من شرط السن.

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا بالخطوات الإجابة على سؤال كيف اعرف رقم المستفيد في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة.