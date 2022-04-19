عاجل اليوم|| “نزلت أيقونة مكرمة الضمان الملكية” بعد ترقب وطوال انتظار “نزول معونة رمضان”

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عمر شويل - جدة نزلت أيقونة مكرمة الضمان الملكية بعد ترقب طال انتظاره تم نزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبالفعل وصلت الرسائل الخاصة بالإكرامية الملكية لمعونة رمضان لبعض مستفيدي الضمان، ستصل رسائل معونة رمضان لباقي المستفيدين تباعاً،هذا وقد نشر أحد من وصلتهم مكرمة الضمان الاجتماعي خبر نزول معونة رمضان للضمان الاجتماعي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقد بشر باقي مستحقي الضمان بوصول ألأيقونة لباقي المستفيدين” ومعونة رمضان هذا العام تحت مسمى “الإكرامية”.

عاجل اليوم|| نزلت أيقونة مكرمة الضمان الملكية “نزول معونة رمضان”

وكما هو متوقع فقد تم نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي بداية من اليوم 18 رمضان 1443، وذلك وفق الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، وبدأت عملية صرف مكرمة الضمان بعد وصول الأيقونة مباشرة لعملاء الضمان، وتجدر الإشارة إلى أن عملية إرسال الرسائل النصية على الهواتف النقالة تتواصل حالياً، ولا داعي للقلق لمن تأخرت أيقونة معونة رمضان الخاصة به، وذلك نظراً لأكرة أعداد المستفيدين من معونة سلمان لشهر رمضان الحالي، فخلال ساعات ستصل الرسالة والأيقونة لجميع المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

#معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) #معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي



الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) April 19, 2022

أما عن مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية فهي عبارة عن مبلغ مالي مقطوع للعائل والتابع والفرد المستقل، وتصرف مرة واحدة في العام، وتحديداً في شهر رمضان الكريم، والغرض من مكرمة رمضان الملكية وهي معونة ضمانية تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بغرض مساعدة الأسر الأشد حاجة من محدودي الدخل، وذلك لتدبير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لمستفيدي جميع برامج الضمان الاجتماعي الذين تنطبق عليهم شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط استحقاق مكرمة الضمان الملكية وفق ضوابط وزارة الموارد البشرية

أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية

زوجة السعودي والتي لها أبناء منه.

المطلقات والأرامل مما ليس لهن معيل وتتمتع باستقلالية المسكن.

الموظفين الحكوميين بمؤسسات المملكة ومن يعمل بالقطاع العام من أصحاب الدخل المحدود.

الحد الأقصى للدخل لغير المشمولين بالضمان المطور 3600 ريال لرب الأسرة.

مستحقي برنامج حساب المواطن في حال كان دخلهم الشهري لا يزيد عن 3600 ريال.

من قام بتحديث البيانات من مستفيدي الضمان وانطبقت عليه شروط الاستحقاق الجديدة.

العاطلين عن العمل المُسجلين في الضمان الاجتماعي بشرط قيامهم بالبحث عن عمل والانضمام لبرامج التدريب والتأهيل.

الاستعلام عن إيداع مكرمة الضمان

يجب أن يكون له حساب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الدخول مباشرة على بوابة النفاذ الوطني الموحدة أو رابط الضمان الاجتماعي المطور. يتم التسجيل برقم الهوية واتباع كافة خطوات التسجيل. يجب تسجيل رقم الهاتف لتسلم رسائل الوزارة. كما يمكن التواصل بالرسائل النصية عبر الاتصال على رقم 11157. يكون رقم 19911 رقم هاتف الضمان الموحد للاستعلام والتواصل المباشر.

استحقاق معونة رمضان (المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443)

1000 ريال للفرد المستقل.

1000 ريال لرب الأسرة.

500 ريال للفرد التابع من الأسرة.

سبب التأخير في إصدار أمر صرف ونزول إيداع المكرمة الملكية للضمان