رابط استعلام المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ الرسمي برقم السجل المدني

يبحث خلال شهر رمضان المبارك المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وكلهم أمل في صرفها خلال هذا الشهر المبارك، بعد انقطاع صرفها لأكثر من ثلاثة أعوام، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بعمل بعض التعديلات على نظام الضمان الاجتماعي القديم، وتم صرف المعاشات الضمانية على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومن أهم التعديلات التي قامت بعملها الوزارة، هو قيام رب الأسرة بتقديم الدعم لأفراد الأسرة القادرين على العمل، وتشجيعهم من خلال التأهيل والتدريب لإلحاقهم بوظائف مناسبة لهم، ويتم صرف المساعدات المقطوعة السعودية حسب أسبقية التقديم عليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام عنها عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي قام الضمان الاجتماعي السعودي بوضعها للمفاضلة بين المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسيه.

يستثنى من شرط الجنسية السعودية المرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المستفيد من المساعدات المقطوعة مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.

مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم. لا يقل عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن ٣٥ عاماً.

عن ٣٥ عاماً. تكون الأولوية في الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي حسب أسبقية التقديم عليها.

الحد الأقصى من إعانات الضمان الاجتماعي ٣٠ ألف ريال سعودي.

الحد الأدنى من المساعدة المقطوعة ١٠٤٠٠ ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن نتبع بعض الخطوات البسيطة في طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الذي يوجد على موقع الوزارة. تسجيل رقم السجل المدني السعودي. إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر على شاشة الحاسب الآلي. الضغط على كلمة عرض، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

مستندات الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الأوراق التي يجب أن يحضرها المستفيد من المساعدات المقطوعة للحصول عليها وهى كما يلي:-