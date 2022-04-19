نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان للمساعدات وخطوات إرسال برقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان لطلب المساعدة نوفرها لكم عبر موقع ثقفني، حيث توجد العديد من الطرق التي من خلالها يتم التواصل مع ولي العهد محمد بن سلمان، حيث يلتزم مكتب ولي العهد بتقديم العديد من المساعدات والإعانات للعديد من الأسر، كما يلبي مكتب الأمير احتياجات المواطنين من خلال تزويدهم برقم هاتف مكتبه، فمن خلال التواصل مع موظفي المكتب يتقدم الفرد بطلب المساعدة، ونتناول عبر السطور التالية خطوات إرسال برقية لمكتب الأمير مُحمد بن سلمان وطلب مساعدة.

طرق التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان

توجد مجموعة متعددة تمكن الفرد من التواصل مع مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما يمكن الاتصال مباشرة والاستفسار عن الكثير من الأمور أو تقديم شكوى وإرسال برقية للمساعدة، وجاءت أرقام الاتصال على النحو التالي:

ديوان ولي العهد للتواصل عبر الرقم الخاص، 00955114882222 الاتصال مع موظفي مكتب ولي العهد، (8004000000 / 92002220 / 920030003) رقم الفاكس على النحو التالي، 00966114803572. البريد الإلكتروني، [email protected]. الإيميل الخاص بالموقع الإلكتروني لسمو ولي العهد: [email protected] رقم التواصل عبر صندوق البريد، 11111 /الديوان الملكي /مدينة الرياض

ومن الجدير بالذكر أن العمل يبدأ من خلال الأرقام المذكورة أعلاه ، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً لسبعة أيام في الأسبوع.

خطوات إرسال برقية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

من خلال اتباع التالي يمكن التواصل مع مكتب ولي العهد للراغبين في طلب مساعدة:

أولا يجب الاتصال بالرقم التالي والضغط على (1) وذلك أثناء المكالمة.

يتم التواصل عن طريق موظف المكتب لتلقي بيانات المتصل.

يتم تزويدك برقم برقية للمتابعة.

أما في حالة عدم الرد علي المساعدة فيجب إرفاق البرقية مرة أخرى خلال مدة أقصاها 4 أشهر.

نموذج طلب مساعدة مالية

يتم إرفاق البرقية والتي تحتوي على التالي:

إلى ولي العهد ، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ، ووفقه ، ووجه خطواته.

بعد التحية أرسل إليكم هذه البرقية أنا المواطن اسم المرسل ــــــــ رقم هويتي الوطنية ـــــــــــ رقم الهاتف المحمول ـــــــــــ عنوان الإقامة داخل المملكة ــــــ محتوى الرسالة والتي تتضمن طلب علاج، أو إعفاء قرض، أو طلب مساعدة مالية ــــــــــــ

كما يمكن التواصل من خلال موقع التدوين العالمي تويتر والولوج إلى الصفحة الرسمية لسمو الأمير محمد وطلب المساعدة من خلال الدعم الفني.