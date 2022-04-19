نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماجد للعود تقديم وظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مجموعة الماجد لتجارة العود عن حاجتها لتوظيف أشخاص من كلى الجنسين لمدة 50 يوم مع مكافئة تصل لأكثر من 6000 ريال سعودي للشخص الواحد وتكون المكافئة في نهاية البرنامج الذي يمتد كما بينا لمدة تصل ل50 يوم والتي تشجع الشباب في الممكلة العربية السعودية من كلى الجنسين على التوظيف لكسب خبرة وكسب اموال تكن مصدر رزق لهم مع التدقيق على ان لا يكون الشخص المتقدم موظف في الدوائر التابعة للحكومة السعودية أو ضمن الشركات التابعة للقطاع الخاص من اجل اتاحة فرص للشباب العاطلين عن العمل.

وظائف الماجد للعود

فيما اعلنت مجموعة الماجد لتوظيفها الموسمي لعدد من الشباب ضمن فروع الشركة بالرياض وبمدن أخرى.

شروط وظائف الماجد للعود

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية بشكل خاص ولا يقبل أي شخص من جنسية أخرى.

– التقديم متاح لكافة المؤهلات والتخصصات (للباحثين عن عمل والطلاب).

– لا يشترط الخبرة لمن يغب في التقدم لوظائف ماجد للعود.

– ان يكن للشخص المتقد لوظائف ماجد التناسب مع فترة العمل (50) يوماً (8 ساعات يومياً).

– التفرغ التام للوظيفة بحيث لا يكن لدى الشخص وظائف أخرى أو أشياء تشغلهم.

ميزات العمل مع الماجد للعود

يتم توظيف الشخص المقبول بشكل موسمي لدى الشركة ويعطى الشخص المقبول مكافئة مالية تصل لغاية 6000 آلاف ريال سعودي.

اماكن عمل الماجد للعود

ويوجد فروع لشركة ماجد للعود في المدن التالية:

(الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، تبوك، حائل، عنيزة، عرعر، حفر الباطن، القصيم، الدمام، الخرج، الخبر، الشرقية، الاحساء، ينبع، وادي الدواسر، نجران، جيزان، بيشة، صبيا، صامطة، سكاكا، رفحاء، خميس مشيط، القنفذة، الرس، الدوادمي، الباحة).

طريقة التقديم على وظائف الماجد للعود

ويتم التقديم على وظائف شركة ماجد للعود من بداية يوم الأثنين الواقع في تاريخ العشرين من الشهر الجاري وحتى اكتمال العدد ولا يقبل التقديم سوى على موقع وظائف الماجد للعود ويتوجب عليك عند فتح الرابط ملئ النموذج الخاص بالتوظيف بكافة المعلومات التي تخصك بشكل صحيح مع التاكد من وضع معلومات التواصل الصحيحة حتى يتم التواصل معك في حين كان لك نصيب من وظائفهم.