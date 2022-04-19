نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تعديل المهنه في الاقامة والتعرف علي كيفية تعديل المهنه في الإقامة في المقال التالي
أتاحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية للعمال الوافدين إمكانية التعديل والتجديد في المهنة، وذلك من خلال مكتب العمل، فإن المملكة على حرص كامل من تحسين القوانين والشروط الخاصة بالوافدين، وحتى يتمكن العامل أو الوافد من تعديل وتغيير المهنة في الإقامة والفيزا الخاصة به، هناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم حتى يتمكن من تعديل المهنة في الإقامة، ونستعرض في مقالنا اليوم كافة الشروط المطلوب لتعديل المهنة أو تغييرها وما هي الرسوم المطلوبة لتعديل المهنة.
شروط تعديل المهنه في الإقامة
يجب على المتقدم لتعديل المهنه في الإقامة أن تتوفر هذه الشروط، وهذه الشروط ما يلي: –
- القيام بتسديد جميع المخالفات المرورية.
- أن تكون مؤسسة العمل التي يرغب في الانتقال إليها تحتاج إلى عمال.
- وجود المهنة الجديدة من ضمن المهن الموجودة داخل مكتب العمل.
- يجب أن يكون المتقدم واقع في أي من النطاقين البلاتيني أو الأخضر.
- أن يتم الموافقة على تغيير المهنة من قبل وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أن يقضي الوافد في خدمة العمل مدة ثلاثة أشهر قبل تغيير المهنة.
- أن تكون مؤسسة العمل التي يرغب في الانتقال إليها مشتركة في العنوان الوطني في البريد السعودي.
كيفية تعديل المهنه في الإقامة
نقدم لك عزيزي القارئ كيفية تعديل المهنه في الإقامة من خلال منصة أبشر كالآتي: –
- يقوم الوافد بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ثم اختيار أبشر للأفراد.
- القيام بتسجيل الدخول وإدخال كلًا من اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي.
- يضغط على كلمة تسجيل الدخول ثم اختيار الجوازات.
- الضغط على تعديل المهنة ومن ثم اختيار اسم العامل لتعديل المهنة.
- يقوم بالضغط على بحث وعرض المهن المتاحة ومن ثم اختيار المهنة الجديدة.
- الموافقة على كافة الشروط ودفع رسوم تجديد المهنة المقررة.
- ما هي الأوراق المطلوبة لتعديل المهنة في الإقامة
- صورة من المؤهل العلمي الذي حصل عليه الوافد.
- صورة الإقامة وصورة جواز السفر.
- استمارة من الجوازات مسجل بها كافة بيانات العامل.
- وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد رسوم تعديل المهنة لتكون 1000 ريال سعودي، ويتم سداد الرسوم بعد أن قام المكتب بالموافقة على تغيير المهنة.
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