نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب شعبان للمتقاعدين 14443 العد التنازلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد زاد البحث في الفترة الأخيرة عن ميعاد الصرف لرواتب المتقاعدين لهذا الشهر رمضان، حيث أن الراتب يقدم للمتقاعدين الذين قد بلغوا سن المعاش، والهدف من هذا المعاش هو أن يضمن لهم توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم ولأسرهم، ولا سيما بشهر رمضان الذي تكثر فيه المتطلبات ومع اقتراب عيد الفطر أيضاً كل عام والجميع بخير، وعبر هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف راتب شعبان وما تحتاج إليه من معلومات حول ذلك.

موعد صرف راتب شعبان

البحث على محركات جوجل كثر عن ميعاد الصرف لراتب رمضان مع اقتراب ميعاد الصرف، ولقد ذكرنا بشكل مسبق بأن ميعاد الصرف قد تم تثبيته ليكون 25 بالشهر الميلادي، وهذا يكون إن لم يصادف يوم الصرف لعطلة أسبوعية رسمياً، فإن صادف أي عطلة يقدم ميعاد الصرف أو يؤخر، أما عن ميعاد صرف راتب أبريل فيكون 25 أبريل الموافق 24 رمضان، أي أن الوقت المتبقي على الصرف الراتب التقاعد ثمانية أيام.

شروط الاستحقاق لراتب التقاعد

لقد تم وضع بعض الشروط حتى يستحق الشخص راتب التقاعد ويبحث الجميع عن هذه الشروط، التي سنقدمها إليكم والتي إن سقط شرط منها أو لم تتواجد بالشخص لن يتمكن من صرف المعاش وهي كالآتي:

أولاً البلوغ لسن المعاش 60 عام أو حتى أكثر من ذلك.

التوقف عن المزاولة لأي عمل يخضع للنظام.

المدة التي يكون الشخص قضاها بالعمل لا تكون أقل من 120 شهراً.

المدة لا تكون أقل من 60 شهر مع الإضافة للمدة الاعتبارية حتى يتم السماح له بمعاش التقاعد أي حد أقصى خمس سنوات أو المدة المكملة 120 شهر.

المستندات لصرف معاش التقاعد

توجد بعض المستندات التي يتم طلبها حتى يستطيع الشخص القيام بصرف المعاش، وإليكم هذه المستندات التي لابد من إحضارها كاملة دون نقصان وهي كالآتي: