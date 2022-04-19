نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي خلال النصف الثاني من رمضان 1443 في المقال التالي
موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي لمستحقيها مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي منتسبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتأتي تلك المكرمة الكريمة حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل لمساعدتهم على مصاريف المعيشة ووفق ما تم في الأعوام السابقة يتم صرف المكرمة الملكية يوم 13 شهر رمضان وفي حال تأخيره يتم صرفه خلال النصف الثاني من شهر رمضان مثلما حدث عام 2019 ولم يتم تحديد موعد الصرف حتى الآن وكافة المستفيدين في انتظار تحديد موعد صرف المكرمه الملكيه حتى أنهم أطلقوا هشتاج مكرمه ملكيه الضمان الاجتماعي عبر صفحات تويتر.
متى موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي منحة الملك سلمان 2022
إضافة لما سبق ذكره فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لم يتم تحديد رسمي لصرف الدعم المالي منحة الملك سلمان حتى الآن ولكن كما سبق وذكرنا أنه من المؤكد صرف المكرمة الملكية خلال الأيام المقبله بالنصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وفي سياق متصل فقد تم توحيد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه مكتملي الأهلية والمنطبقة عليهم شروط الاستحقاق، وقد أوضحت الموارد البشرية الأمر عبر حسابها الإلكتروني الرسمي تويتر أن القرار تحت الدراسة بحيث يتم صرف الضمان لكافة المستفيدين القدامى والجدد أول كل شهر ميلادي مثلما تم أول شهر إبريل بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان تزامنًا مع إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم.
الفئات المستهدفه من صرف مكرمه ملكيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 شهر رمضان
إضافة لما سبق فإن الفئة المستهدفة للإستفادة من الدعم المالي المقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور والقديم ومازال الموعد الرسمي غير محدد وما تم ذكره هو موعد تقريبي بناء على صرف المنحة المالية بالأعوام السابقة، وتقدر قيمة المكرمة الملكية طبقًا لحال ومعاش الضمان الخاص بكل أسرة مسجله بوزارة الموارد البشرية كالتالي:
- أولًا للأسرة العدد أفرادها فرد واحد فقط يصرف له منحة مالية تقدر ب 1000 ريال.
- كذلك للأسرة العدد أفرادها فردين يصرف لهما منحة مالية تقدر ب 1500 ريال.
- في النهاية الأسرة المكونة من عدد 3 أفراد يصرف لهم منحة مالية تقدر ب 2000 ريال.
شروط صرف المكرمه الملكيه الضمان الاجتماعي رمضان 2022
في نفس السياق السابق ذكره فإن أبرز شروط صرف المكرمة الملكية التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أتصرف منحة المكرمة الملكية للمقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من صرف المكرمة شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق دعم المكرمة الملكية الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- أيضًا شرط استبعاد المواطن ذو أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة المكرمة الملكية.
- في النهاية يستحق أيضًا صرف المكرمة الملكية الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
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