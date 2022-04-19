نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443 والشروط اللازمة لصرف المكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكرمة رمضان هي عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه لمستفيدي الضمان الاجتماعي سواء القديم أو الجديد تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، فكافة الأشخاص يبحثون في الوقت الحالي ونظرًا لاقتراب نهاية شهر رمضان المُبارك عن موعد صرفها رغبةً في شراء كافة المتطلبات الخاصة بعيد الفطر لهم ولذيهم، لذا سوف نوضح لكم المزيد موعد صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان.

موعد صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان

حتى وقتنا هذا لم يُحدد موعد لصرف المكرمة، ولكن الكل يترقب نزولها الأيام المُقبلة ولكن لا يوجد لدينا أي موعد رسمي لصرفها مستفيدي الضمان حتى الآن، وفي حال الإعلان عن موعد مُحدد سوف نوفيكم به مباشرةً.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها في جميع الأشخاص الراغبين للحصول على مكرمة رمضان والتي جاءت على النحو التالي وهي:

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية وألا يتجاوز دخله عن 3000 ريال سعودي.

ضرورة أن يكون واحد من مستفيدي الضمان سواء القديم أو المطور.

ينبغي ألا يكون مالكًا لعقار أو مالك لسجل تجاري خاص به.

يلزم وجوده داخل أراضي المملكة العربية السعودية قبل صرفها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

قيمة اكرامية الملك للضمان الاجتماعي 1443

تم تحديد قيمة المكرمة الملكية على حسب عدد الأفراد وجاءت قيمتها على النحو التالي:

إذا كان فرد وحد فأن قيمة المكرمة الملكية لا يتجاوز 1000 ريال سعودي.

أما إذا كان فردين فيحصلون على قيمة مكرمة رمضان 1500 ريال.

وأخيرًا إذا كانوا ثلاث أفراد فيتم صرف مبلغ يصل لـ 2000 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن اكرامية الضمان

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رابط خاص للاستعلام عن اكرامية الضمان الاجتماعي لمستفيديه سواء القديم أو الجديد لكي يتعرفون على الموعد الخاص بالصرف وجميع التفاصيل التي تتعلق بالمكرمة الملكية، كما وفرت رقم خاص بالتواصل مع الضمان الاجتماعي في حال تقديم اي استفسار أو تقديم شكاوى أو غير ذلك الأمر وهو 19911 يُمكنك من خلاله التواصل بشكل مباشر.