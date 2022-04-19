موافقة فورية 100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل للراتب بهامش ربح منافس لدى شركة البيت الأهلي

يمكن الآن الحصول على تمويل بموافقة فورية بهامش ربح منافس لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي كما يمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي ويصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي بعد توفير الدخل المناسب للتمويل ومدة العمل المطلوبة أي بعد تحقيق جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل ولا تحويل للراتب بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الذي كسب ثقة العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية.

شروط الحصول على موافقة فورية لدى قرض شركة البيت الأهلي للتمويل

يحتاج العملاء السعوديين والمقيمين تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن وبلا تحويل راتبك الشهري وكل تلك المميزات التمويلية متاحة عبر قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية ولكن يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي كما يلي بالتفصيل:

يجب على جميع العملاء توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من 5000 ريال سعودي.

توفير إيضًا فترة عمل مناسبة تبدأ من 3 شهور للعملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي.

توفير مدة عمل تبدأ من نصف سنه كاملة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يحتاج التمويل الشخصي الإستهلاكي المرابحة أن يكون المتقدم يبلغ من السن 21 عام حتى 65 عام فقط لا غير لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

الحد الأدنى للتمويل خمسة آلاف ريال سعودي حتى مائة ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب من الشركة.

مميزات برنامج التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي