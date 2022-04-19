تمويل شخصي حتى مليون ونصف بنك الاستثمار السعودي. يقدم مصرف الاستثمار السعودي العديد من الخدمات التمويلية المهمة ومنها تمويل أرزاق وهو عبارة عن تمويل مجاز من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف. حيث يُمكن العميل من شراء كمية معينة من السلع التي يمتلكها المصرف بموجب اتفاقية تُحدد هامش الربح وخطط السداد. وفي حالة الرغبة في عدم استلام السلع فيُسهل المصرف البيع لصالح العميل عبر القيام بتوكيل التاجر لبيع السلع نيابة عن العميل وإيداع القيمة في حساب العميل ويتعامل البنك مع سلع مثل الدقيق والأرز.

مميزات التمويل الشخصي بنك الاستثمار السعودي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل.

الحصول على تمويل إضافي بعد زيادة الراتب الشهري.

الإعفاء من المديونية في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم (لا قدر الله).

لا يوجد كفيل .

الحصول على التمويل في نفس اليوم في حالة اكتمال كافة المستندات .

شروط تمويل شخصي حتى مليون ونصف بنك الاستثمار السعودي

يمكن الحصول على تمويل بنك الاستثمار السعودي بالشروط الآتية:

مقدم للسعوديين فقط.

لا يقل العمر عن 18 عام.

لا يزيد العمر عن 60 عام عند انتهاء سداد التمويل.

يكون موظف بأحد الجهات المعتمدة من قبل المصرف.

يكون لديه حساب لدى البنك السعودي للاستثمار.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي: هي‎ شهر واحد، و الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الخاص: هي‎ 3 ‎أشهر.

تتطلب كافة طلبات التمويل الحصول على موافقة ائتمانية من المصرف وعلى سلامة السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

الوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي

القيام بتعبئة نموذج الطلب.

خطاب تعريف من جهة العمل شامل الراتب والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

صورة من الهوية الوطنية للشخص غير منتهية الصلاحية.

يوفر المصرف خيار تحويل الرصيد لسداد المديونية يتضمن خطاب المديونية من البنك أو الجهة المصدرة للتمويل.

لطلب التمويل قم بالاتصال على رقم المصرف 800-124-8000. أو زيارة أقرب فرع لك لتعبئة نموذج الطلب والحصول على التمويل في نفس اليوم.

إلى هنا نكون قد قدمنا كافة المعلومات المتعلقة بتمويل أرزاق الشخصي يبدأ من 50 ألف ريال حتى مليون ونصف ريال والحد الأدنى للتمويل 6 شهور والحد الأعلى للتمويل هو 60 شهر.