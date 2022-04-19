نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وما هي الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من أكثر المواضيع التي تتصدر محركات البحث، وذلك منذ الإعلان عن نظام الضمان المطور الجديد، فقد تم تفعيل النظام الجديد حتى يشمل فئات أكثر من النظام السابق، وحتى يشكل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، ويهدف الضمان المطور لتوفير الدعم اللازم لمستحقيه وفق شروط وضوابط تم وضعها بحرص شديد حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين، لذلك نقدم لكم هذا المقال وبه توضيح عن شروط استحقاق الضمان ورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية وطريقة التسجيل، وما هي أسباب توقف صرف معاش الضمان.

يتم الاستعلام عن حالة الاستحقاق وعن طلب الالتحاق بالضمان إلكترونياً من خلال رابط sbis.hrsd.gov.sa ويقوم النظام الجديد على توجيه أموال الزكاة والتبرعات بشكل عادل على المستحقين لمعاش الضمان، كما يهدف إلى توفير التدريب اللازم للشباب القادر على العمل، وحث الشباب القادر على العمل على التسجيل في منصات العمل المعتمدة كشرط من شروط استحقاق الضمان الجديد الأساسية. هذا وقد وضعت وزارة الموارد البشرية تجارب الدول الرائدة في هذا المجال أمامها حتى تتلاشى سلبيات النظام القديم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيمن يستحق معاش الضمان، وتم وضع هذه الشروط حتى يصل الدعم لمستحقيه ويضمن توزيع عادل للدعم وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد دخل الفرد المستقل أو الأسرة الضمانية عن الحد الأدنى المحتسب للضمان الاجتماعي وهو 1100 للفرد و550 لكل فرد منها.

ألا يكون المستفيد من مقيمي دور الرعاية والإيواء.

الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل بالنسبة للشباب القادر على العمل مع الالتزام أيضاً بالتسجيل في منصات العمل المعتمدة.

الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات التي تطلبها الوزارة خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

إحضار جميع الأوراق الثبوتية التي تدل على استحقاق معاش الضمان.

أسباب توقف صرف معاش الضمان الجديد

هناك بعض الأسباب التي قد يتم إيقاف أو تجميد صرف معاش الضمان بسببها. وفيما يلي نذكر بعض هذه الأسباب وهي كالتالي:-