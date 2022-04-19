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عمر شويل - جدة شروط إيقاف الخدمات 1443، توافرت في الآونة الأخيرة شروط إيقاف خدمة 1443 المقدمة من وزارة الداخلية السعودية، بمشاركة بعض الوزارات والدوائر الحكومية، وهذا ما سوف نتناوله معكم اليوم عبر موقع ثقفني في هذا المقال، علاوة على إضافات الائحة التنفيذية، فتابعونا.

شروط إيقاف الخدمات 1443

هذه شروط إيقاف الخدمة 1443:

تم تعليق الخدمات العامة للمدينين الذين لديهم ديون قضائية أو قانونية.

نظرًا لأن الوزارة توفر جميع إجراءات التحقق، إلى أن يتم استنفاد جميع الإجراءات المتاحة لإخطار المدين بأنه

معرض لانقطاع التيار لتجنب ذلك، إذا أمكن ذلك، لم يتم التوقف، هذا قبل إيقاف الخدمة للجمهور.

شروط إيقاف الخدمات الجديد

صدق وزير العدل ورئيس محكمة العدل العليا الشيخ الدكتور وليد الدين محمد السماني على تعديلات وإلغاء وإضافات للمادة 33 من اللائحة التنفيذية للعدالة بما في ذلك ما يتعلق بالإنهاء من الخدمات.

في حالة إلغاء تعديل جديد في حالة وجود نزاع موضوعي، ولا يقتصر ذلك على ما ورد في نظام التسويف المدين، فقد ألغيت المادة 517 وتنص على: سيتم تعليق خدمته في أجهزة الدولة بعد أن لا يعرف عنوانه أو يمتنع عن المثول أمام المحكمة.

أيضًا، إذا لزم الأمر، سيتم إلغاء المادة 457، التي تسمح للمحاكم بوقف خدمات المتعاطين من زيارة وكالات الدولة.

الإضافات على اللائحة التنفيذية

تنص المادة 65/3 على أن موضوع شروط الإنهاء 1443 يعد موضوعًا مهمًا للغاية وأن أي طرف في القائمة، ولا سيما أي طرف في الإجراءات، قد يتلقى نسخة من هذا المستند، تحتاج أيضًا إلى الإشارة إلى إضافة، ما لم يكن القسم يبدو غير ذلك.

معنى إيقاف الخدمات

إنهاء الخدمة بعد معرفة ما حدث فيما يتعلق بشروط عام 1443، من الضروري توضيح معنى إنهاء تقديم الخدمة العامة. حتى ذلك الحين، كيان قانوني أو فرد، طالما يتم دفع الحقوق المستحقة للضحية من خلال المحكمة، بغض النظر عما إذا كانت التسوية قد تمت تسويتها أم لا.

ما لم يكن المدين قد أوفى بالتزاماته وأثبت للمحكمة عدم قدرته على السداد للدائن، سيتم تعليق الخدمات المقدمة للمواطنين في الحالات التالية: