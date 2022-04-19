كيفية تجديد رخصة القيادة 1443 والأوراق المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة والشروط

كيفية تجديد رخصة القيادة بالسعودية يعد هذا الموضوع من الموضوعات العامة و الهامة التي تشغل عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يمتلكون سيارات، لذلك وضعت إدارة المرور أكثر من طريقة يمكن للمواطنين عن طريقها تجديد رخصة القيادة فمن خلال بوابة أبشر يمكن التقديم على تجديد رخصة القيادة وهذا بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام التي وضعتها إدارة المرور للحصول على الرخصة، لقد وضعت إدارة المرور هذه الطريقة الإلكترونية لتيسير والتسهيل على المواطنين من الازدحام و الذهاب إلى الإدارات الحكومية لتقديم طلب تجديد الرخصة، حيث أصبح بإمكانك تجديد رخصة القيادة من منزلك بخطوات بسيطة.

تجديد رخصة القيادة بالسعودية عبر منصة أبشر 1443

كما يمكنك تجديد رخصة القيادة بكل سهولة إلكترونياً عبر بوابة أبشر حيث تعد منصة أبشر من أهم المنصات الحكومية التي يتواجد بها عدد كبير جدًا من الخدمات، طريقة التجديد هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على أيقونة خدمات.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على أيقونة تجديد رخصة القيادة.

ثم الضغط على الرخصة.

بعد ذلك سيطلب منك تحديد نوع الرخصة.

قم تحديد عدد سنوات التجديد سواء كانت (2، 5، 10) سنوات.

ثم قم بالضغط على أيقونة التالي.

قم بتأكيد طلب تجديد رخصة القيادة.

على الفور سيتم إرسال طلب التجديد.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة قيادة 1443

أثناء تقديم طلب تجديد رخصة القيادة لابد من إحضار بعض الأوراق والمستندات و هي:

أصل وصورة من الهوية الوطنية.

2 صورة شخصية للمتقدم.

تقديم رخصة القيادة القديمة المنتهية.

نموذج طلب التقديم على تجديد الرخصة.

وصل يثبت بدفع رسوم تجديد رخصة القيادة، وعدم وجود مخالفات.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 1443

لكي يتم قبول طلب تجديد رخصة القيادة لابد من توافر الشروط التي حددتها إدارة المرور، الشروط تتمثل في الآتي: