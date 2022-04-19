20,000 ريال تمويل شخصي بأقساط مرنة بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم

تمويل شخصي بأقساط مرنة وميسرة من المزايا التي يبحث عنها كل الراغبين في طلب التمويل الشخصي سواء كان العميل حاصل على الجنسية السعودية أو مقيم في السعودية ويرغب العديد من العملاء الحصول على تمويل ميسر يتميز بالعديد من المزايا التمويلية وذلك أصبح متوفر الآن في السعودية من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل التي توفر التمويل الشخصي الأصغر وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد والشركات بمزايا مختلفة عن الشركات التمويلية بالسعودية وأتاحت الشركة التقديم عن طريق الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية عبر شركة اليسر للتمويل.

شروط هامة للموافقة الفورية على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل

هناك العديد من التمويلات الميسرة عبر شركة اليسر للتمويل لخدمة المواطن السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة بشرط توفير الدخل المناسب للتمويل الأصغر مع توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة وسوف نوضح ذلك بالتفصيل اليوم عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر توفير راتب شهري أي دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

وفرت الشركة التمويل الشخصي الأصغر بشرط توفير مدة عمل ثلاثة أشهر لكافة العملاء السعوديين والمقيمين الذي يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

العمر المناسب كذلك للتقديم عن طريق الأونلاين يبدأ من 22 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

القطاع العسكري مسموح له التقديم من خلال الإنترنت حتى سن التقاعد العسكري في المملكة.

أهم مميزات التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل