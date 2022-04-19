نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات إلغاء التأشيرات والاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وخطوات إلغاء التأشيرات التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمقيمين وفقا لقوانين ولوائح قد وضعتها غير اجراءات الإلغاء التي تتم الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب، وتعد التأشيرة السعودية الوثيقة الرسمية لدخول إلي المملكة خلال فترة الإقامة المحددة وتعرف بالفيزا ويجب أن تكون شارية الصلاحية وتجديدها قبل الانتهاء، وتقدم الجوازات أيضا الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات واصدرها وميعاد تجديدها غير الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442 والاستعلام عن صلاحية التأشيرة،

ويوجد الكثير من أنواع التأشيرات التي تمنحها المملكة لمقدم الطلب من تأشيرة عمل أو دراسة أو سياحة وغيرها غير سوم تقرضها المملكة لتأشيرات الدخول يجب دفعها والتزام بها لعدم التعرض للمخالفة أو العقوبة، ولذلك قد حددت الوزارة الشروط والاجراءات للإلغاء التأشيرة، ومن أجل حدوث ذلك يجب أن تكون التأشيرة سارية من تاريخ الإصدار وفقا للمدة المتواجدة في التأشيرة، وأن تكون غير مستخدمة، ولا يسمح لمن طلب إلغاء التأشيرة العودة من جديد لاستردادها، حيث لا يسمح النظام بالعودة من جديد عقب تنفيذ طلب الإلغاء، وفي حالة كانت التأشيرة لمواطن في السعودية، يجب أن يكون الطلب ممثل عن الجهة التي يعمل فيها.

شروط وخطوات إلغاء التأشيرات بالمملكة

أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمداً عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يشترط تكون التأشيرة سارية الصلاحية مدة صلاحية التأشيرة ( ٢٤ ) شهراً من تاريخ الإصدار. عدم استخدام التأشيرة ولا يسمح النظام بالرجوع عن طلب الإلغاء بعد تنفيذه.

خطوات إلغاء التأشيرات في المملكة

قد حددت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية اجراءات للإلغاء التأشيرة إلكترونيا،

الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية. تسجيل الدخول واختيار المنشأة. ثم اختيار خدمة (إلغاء تأشيرة عامل). يتم أدخال رقم الحدود أو رقم الصادر للبحث عن التأشيرة. الضغط على بحث اختيار التأشيرات التي تريد إلغاءها. ثم النقر على (إرسال). بعد ذلك التأكيد على إلغاء التأشيرة وستظهر لك رسالة تؤكد طلب الإلغاء سيتم إعادة الرسوم المالية المدفوعة بشكل آلي إلى نفس الحساب الذي تم الدفع منه.

إلغاء تأشيرة خروج وعودة

وأوضحت منصة أبشر أن بعد تقديم الطلب يتم الانتظار لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه يتاح فترة 5 أيام للمقيم بعد فترة الانتظار لإلغاء تأشيرة خروج وعودة بعد سداد الرسوم.

تسجيل الدخول إلى الموقع و اتباع إجراءات تسجيل الدخول ثم اختيار القطاعات. اختيار الجوازات من القائمة على يمين الشاشة اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار خدمات المكفولين من القائمة على يمين الشاشة. اختيار المكفول بالضغط على تفاصيل أكثر الضغط إلغاء التأشيرة.

الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا

الدخول إلى منصة إنجاز. ثمّ اختيار الخدمة التي نريد الاستفسار عنها. ثم إدخال رقم الطلب. يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الجواز وإدخال الرمز المرئي. الضغط على استفسار.

والجدير بالذكر يقوم حامل التأشيرة بتقديم طلب تمديد في حال مكوثه لمدة أكثر من الفترة التي تم تحديدها بالتأشيرة مع قيامه بتقديم الدليل الذي يفيد بأن الإقامة لا تزال سارية، أو دليل أن الوظيفة لا تزال سارية بالسعودية.