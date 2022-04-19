ارخص تقسيط سيارات مستعملة بدون تحويل الراتب رسوم ادارية صفر٪

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عمر شويل - جدة نتعرف معا اليوم على شروط تقسيط سيارات من المجدوعي، أصبح تقسيط السيارات بدون تحويل راتب من المجدوعي هو أمر يشغل الكثير من المقيمين على الأراضي السعودية سواء من حاملي الجنسية أو من غير السعوديين ،حيث تقدم مؤسسة المجدوعي للسيارات للعملاء خدمة التقسيط بدون رسوم إدارية وبدون دفعه أولى وكذلك توفر لهم العديد من العروض على السيارات المستعملة للمزيد من التوضيح نقدم لكم هذا المقال.

تعتبر مؤسسة المجدوعي واحدة من كبرى الشركات المتخصصة ببيع وشراء السيارات داخل المملكة العربية السعودية والتي تأسست منذ عام 1985 ميلاديا ،التي تعمل في السيارات الثقيلة والخفيفة الحجم وقد توسعت تعاملاتها لتحصل على توكيل من كبرى الماركات العالمية في مجال السيارات والتى من أهمها تعاونها مع شركة السيارات العالمية هيونداي.

كيفية تقسيط السيارات بدون تحويل راتب من المجدوعي بالتعاون مع بنك الراجحي

يمكن لعملاء بنك الراجحي الحصول على تقسيط السيارة من ماركة شانجان وذلك بقيمة 2000 ريال سعودي والحصول على عدد من المميزات لهذا التقسيط حيث تصل قيمة الرسوم الإدارية إلى 50 في المئة كما أن قيمة القسط الشهري بسيطة جدا فضلا عن أن مدة التقسيط ميسرة وطويلة قد تصل على سيارة شنجان إلى 5 سنوات.

تتعاون شركة المجدوعي مع بنك الراجحي بقيمة قسط شهري قد تصل إلى 2000 ريال سعودي ويكون القسط الشهري منخفض وبدون دفعة أولى وقد تصل النسبة السنوية إلى 9.61 % وفي بعض الأحيان تكون شاملة للتأمين.

أهم شروط شراء سيارة من المجدوعي وبنك الراجحي بدون تحويل راتب

هناك بعض الشروط التي يجب تنفيذها لمن يرغب في الحصول على سيارة بالتقسيط من مجموعة المجدوعي وبنك الراجحي نوضح لكم هذه الشروط فيما يلي:

تطبق جميع الشروط والأحكام التي تخص بنك الراجحي كما أن هذه العروض سارية حتى إنتهاء مدة العرض أو حتى نفاذ الكمية المعروضة.

يجب على العميل معرفة أن المصرف يخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

يجب على العميل أن يعرف أنه قد يحدث إختلاف في بعض مواصفات السيارات المعروضة أو الصورة فبعض الإختلافات قد تحدث بسبب أمور دعائية.

المجدوعي لتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة

تقدم المجدوعي لجميع العملاء عروض مميزة على تقسيط السيارات سواء الجديدة أو المستعملة مع سهولة في الاجراءات والمستندات المطلوبة، فهي توفر للعميل اختيار السيارة التي يرغب في شرائها مع فترة سداد طويلة يتم تحديدها من قبل العميل وكذلك قيمة المبلغ الشهري المقرر سداده لشركة المجدوعي .

مزايا تقسيط السيارات من شركة المجدوعي

شركة المجدوعي هي واحدة من أكبر الشركات المخصصة في بيع السيارات في المملكة العربية السعودية، وتتجاوز عنليات بيع الشركة اليومية نحو 8500 سيارة من شانجان على الاقل، على كافة جميع الفروع، وتقدم شركة المجدوعي مزايا متعددة على الشراء، من لظيها لكافة العملاء ولعل أهمها يشمل سعر السيارة ضريبة القيمة المضافة.