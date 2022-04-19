نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 2022 وإيداعها في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصرف المملكة العربية السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” مكرمة ملكية للمواطنين الأكثر أحتياجاً وذلك خلال شهر رمضان الكريم، ويتم إيداع مبالغ المستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، مشيراً غلى أن مبالغ المكرمة الملكية تختلف من أسرة إلى أخرى وذلك على حسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها.

موعد صرف المكرمة الملكية

من المقرر صرف المكرمة الملكية في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ولذلك فينتظر أصحاب المكرمة الملكية الحصول على المبالغ المخصصة لهم خلال الأيام القليلة القادمة، وفقاً لما سيتم تحديده لهم بمعرفة وزارة التضامن.

قيمة مبالغ المكرمة الملكية

فقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف مبالغ المكرمة الملكية وهي على نحو التالي:

الأسرة المكونة من شخص واحد فقط تصرف لهم 1000 ريال سعودي.

العائلة المكونة من شخصين يصرف لهم 1500 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد سيتم صرف مبلغ 2000 ريال سعودي لهم.

الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان

سنوضح لكم الآن خطوات الاستعلام عن نزول مبالغ المكرمة الملكية في الحسابات البنكية للمستفيدين وفقاً لتوضيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول بكتابة المعلومات المطلوبة.

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل رقم الهوية والرقم السري.

الضغط على الاستعلام عن نزول معونة شهر رمضان.

وسوف تتمكن من الاستعلام والتعرف على نزول المعونة من عدمه.

كما يمكن الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم المجاني 19911

شروط الحصول على معونة شهر رمضان الكريم

يشترط أن تكون مسجل في أحدى البرامج الاجتماعية، أمثال “حساب المواطن”. تصرف لمن يحمل الجنسية السعودية. الإقامة في السعودية. يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المستفيد لا يزيد عن 3600 ريال سعودي. أن يكون المستفيد من المكرمة الملكية لديه حساب في برامج الدعم الاجتماعي “حساب المواطن، الضمان المطور”.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح تفاصيل المكرمة الملكية المقرر صرفها خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لتوضيحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أوضحنا لكم المبالغ المستحقة لكل أسرة وشروط الحصول على المكرمة الملكية، في انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائما.