نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بشرى سارة” اكرامية الضمان الاجتماعي 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص اكرامية الضمان الاجتماعي 1443 أو كما تسمى المكرمة الملكية، حيث انتشرت الكثير من الأخبار بخصوص ظهور معونة رمضان في حسابات العديد من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا ما يبشر بالخير ويعني أنه سيتم صرف المكرمة بنسبة كبيرة هذا العام، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية التأكد من نزول المكرمة في حال اتخاذ القرار الخاص بصرفها، ومتى صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443

وتعتبر معونة رمضان أو اكرامية الضمان الاجتماعي أو حتى المكرمة الملكية من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في جميع ربوع المملكة العربية السعودية، وهذا ما يظهر جليا في تغريدات المواطنين والمواطنات في موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة تويتر.

حيث تعودنا على كرم الدولة، حيث تم صرف معونة رمضان أو المكرمة للمستفيدين المستحقين في المملكة والذي أصبحوا مشمولين حاليا في أنظمة الضمان الاجتماعي المقدمة من وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكان آخر مرة تم صرف المعونة شهر رمضان العام الماضي.

اكرامية الضمان الاجتماعي

وقد انتشر خبر على موقع التواصل الاجتماعي عن ظهور ايقونة معونة شهر رمضان في حسابات بعض المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وهذا كما نتابع معكم.

وهذا الخبر غير مؤكد، حيث إنه لا يوجد في التغريدات أي أحد ظهرت له تلك الأيقونة كما يزعم صاحب التغريدة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك توقعات تشير إلى أنه سيتم صرف المكرمة خلال الأيام القادمة، وهذا ما سنتابعه معكم.

التأكد من نزول المكرمة في حساب الضمان 1443

ويمكنكم التأكد من دفعة المكرمة في حالة اتخاذ القرار بصرفها بالأصل هذا العام عن طريق الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل دخولك إلى حسابك بالطريقة المعتادة.

ثم اضغط على الأهلية والاستحقاق في القائمة بالأعلى.

ستظهر لك دفعة جديدة في حالة نزلها بها المبلغ والأهلية.

موعد صرف اكرامية الضمان الاجتماعي 1443

وأما بالنسبة لموعد صرف المكرمة، فهي ليس لها موعد ثابت للصرف نهائيا، حيث يتم صرفها بناء على توجيه وقرار من السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وأي أخبار بها موعد أو تاريخ ثابت قبل صدور القرار فهو غير صحيح.

حيث صرفت المكرمة العام الماضي على منتصف شهر رمضان، وصرف في أحد الأعوام مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لذا لا يمكن التكهن بأي وقت سيتم صرف المكرمة هذا العام، ولكن نتوقع أن تصدر قرارات مبشرة خلال الأيام القادمة، وهذا ما سنتابعه في موقعكم ثقفني.