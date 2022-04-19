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عمر شويل - جدة تعد خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد فـي المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عن طريق منصة أبشر الإلكترونية من خلال تطبيقها الجديد الذي تم إطلاقه لتقديم خـدمات الأفراد بطريقة أسهل للمستخدمين، توفر منصة أبـشر الإلكترونية عددًا من الخدمـات الحكومية للجهات الحكومية المختلفة التـي يمكن للمستخدم الحصول عليها في أي وقت، ومن أهم هذه الخدمـات خدمـة حجـز المواعيد والتي تتيح للمستخدم حـجز موعد للخدمة التـي يرغب فـي أدائها والذهاب إلـى الإدارة في الوقت المحدد لإنهاء معاملته.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد

تقدم الإدارة العامة للمرور لأصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية خدمة حجز المواعيد من خـلال تطـبيق أبشر الفردي الجديد كليًا، وهو أحد تطـبيقا نظام أبشر الجديد.

كما توفر الحكومة إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونياً.

يتم حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق أبـشر عن طـريق الـجوال.

قم بتسجيل الدخول إلـى حساب المستخدم.

اذهب إلـى خـدمات المـواعيد.

اختيار حركة المـرور.

حدد مكتب المـرور الذي تريد الذهاب إليه.

اختر الخدمة المراد إكمالها.

ثـم حدد الوقت المناسب من بين الأوقات المتاحة.

قـم بتأكيد الموعد.

احفظ تذكرة الموعد لتقديمها للموظف المعني، لتتمكن من تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد المرور

يمكـن للمواطن و المقيم فـي الـمملكة العربـية السعـودية حـجز موعـد مروري بعدة طرق، إما باستخدام موقع ابشر، ومن خـلال تطبيق أبشر الخاص بالمنصة ، سواء كان تـطبيق ابشر للأفـراد أو تـطبيق أبشـر الأساسي.

كما يمكنك الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية وسدادها إلكترونياً.

حجز موعد في المرور بدون أبشر

أما بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم حساب على منـصة ابشر يرغبون في معرفة كيفية حجز موعد دون الدخول إلى منصة أبشر، هذه الخدمة غير متاحة لحجز أوقات المـرور، وبالتالي يجب على صاحب السيارة الذي يريد حجز وقت المـرور أن يكون لديه حساب على المنصة ليتمكن من حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد.

طريقة حجز موعد المرور عن طريق الجوال

يمـكن للمواطن فـي المملـكة العـربية السعودية مـن معرفة طريقة حجز موعد المرور السعودي مـن خلال بعض خطوات حجـز مـن الجـوال.

أولاً يقوم الفرد بالولوج إلـى مـنصة أبشر من خـلال الهاتف.

يقوم باختيار أبشر أفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرئي الموجود فـي الصورة.

انقر تسجيل الدخول إلى أفراد أبشر.

اكتب كود التأكيد المرسل إليك.

اختر “الاستعلامات الإلكـترونية”.

ثـم “خدمات المـرور” ثم “حـجز موعـد”.

حدد خـدمة حجـز مواعيد المرور عبر اختيار أقرب فرع إليك بعد تأكيد الخدمة عن طريق أبشر.

أكد حجـز الموعد.

سيتم ظهور بطاقة الموعد الخاص بك، قم بطباعة هذا الكارت، وأخذه عند الذهاب إلـى المـرور.

تعديل حجز موعد عن طريق أبشر

قد يواجه بعض المستخدمين لخدمة حجز موعد عن طريق أبشر بعض المشاكل والظروف التي تعيقهم من الحضور في الموعد الذي قاموا بتحديده من قبل. لذا قدمت الهيئة العامة للمرور إمكانية تعديل أو إلغاء موعد الحجز من خلال خطوات بسيطة تكون كما يلي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر. ثم قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك.

قم بالنقر فوق “المزيد” ثم اختر “مواعيد ثم خدمات “المرور”.

يظهر للمستخدم جدول بجميع المواعيد التي قام بحجزها من قبل.

يتواجد 3 خيارات يمكن للمستخدم من النقر على الخدمة التي يحتاج إليها منهم.

أولاً خدمة فتح : وذلك للاطلاع على جميع التفاصيل التي تتعلق بالموعد الذي قمت بحجزه.

ثانياً خدمة تحديث : والتي يمكنك من خلالها تعديل حجز آخر موعد قمت بحجزه.

ثالثاً خدمة إلغاء : وذلك لإلغاء الموعد الذي قمت بحجزه في حالة واجهتك أي ظروف تمنعك من الحضور في الوقت الذي حددته مُسبقاً.

تطبيق أبشر حجز موعد المرور

يعتبر تطبيق أبشر أحد أهم التطبيقات التي توفرها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لجميع الموطنين من استخدام جميع الخدمات التي تقدمها منصة أبشر السعودية. ومن تلك الخدمات خدمة حجز موعد في المرور السعودي.

ويمكنك استخدام التطبيق من خلال الخدمات التالية لكي تتمكن من التسجيل لموعد للمرور بسهولة فاتبع الخطوات كما يلي.

أولا قم بتحميل تطبيق أبشر. قم بالنقر فوق كلمة تثبيت. بعد انتهاء التحميل انقر فوق “فتح”. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة أبشر. بعد الدخول إلى حسابك، ابحث عن “خدمات”. اختر خدمة حجز موعد المرور. انقر على “حجز موعد”. اختر الوقت المناسب لك والمكتب الذي تريد الذهاب إليه على حسب موقعك الجغرافي. قم بالنقر على تأكيد حجز الموعد.

طريقة إلغاء الحجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد

بعد معرفة طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد من خلال منصة أبشر أو تطبيق أبشر للأفراد. يمكننا أيضاً إلغاء حجز الموعد الذي تم حجزه من قبل من خلال بعض الخطوات التالية.

قم أولاً بالدخول إلى منصة أبشر أفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص من خلال رقم الهوية أو اسم المستخدم، ثم اكتب كلمة المرور، ثم اضغط دخول.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية ثم اختر حجز موعد المرور.

حدد الموعد الذي قمت بحجزه من قبل ثم انقر “إلغاء”.

قم بتأكيد إلغاء حجز الموعد.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة إلغاء الموعد بسهولة.

تحميل تطبيق أبشر أفراد

تعتمد الحكومة السعودية بتوفير جميع الخدمات الورقية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية 200% وذلك حتى يخدم رؤية المملكة 2030، ومن أهم المنصات التي يمكن للمواطن السعودي او المقيم من استخدامها لتوافرجميع الخدمات الخاصة به عليها هي منصة أبشر الإلكترونية.

توفر منصة أبشر عدد كبير من الخدمات في مختلف القطاعات بداية من خدمات الإقامة وجوازات السفر وخدمات حكومية مثل حجز موعد في المرور عن طريق أبشر أفراد والبحث عن وظائف جديدة لك.

ولتسهيل عملية استخدام المنصة فقد تم توفير التطبيق الإلكتروني لتلك المنصة وهو تطبيق أبشر أفراد الجديد، ويمكنك تحميل التطبيق كالتالي:

إن كنت تمتلك هاتفاً على نظام ال IOS فيمكنك التحميل من آبل استور. أما إن كنت من مستخدمي هواتف Android فيمكنك التحميل من خلال جوجل بلاي.

ما هو رقم المرور السعودي الموحد المجاني

أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يمكنهم استخدام المنصات الإلكترونية الجديدة، فإنه تم توفير أرقام الخدمات الهاتفية الخاصة بالمرور السعودي. حيث يمكنك إتمام العديد من الخدمات من خلال استخدام ذلك الرقم والحصول على أي المساعدات التي تحتاج إليها دون الحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى المرور السعودي.

ورقم المرور السعودي الموحد هو 0114092446.

حجز موعد المرور بدون أبشر أفراد

وللتعرف على كيفية حجز موعد المرور بدون أبشر فإنه يتم ذلك من خلال الاتصال على أرقام هيئات المرور التابع إليها. حيث يتم تحديد معاد الذي ترغب إليه عن طريق مكالمة هاتفية للهيئة المسؤولة عن المرور.

والأرقام الخاصة بتلك الهيئة تختلف من مكان لآخر:

اسم المدينة رقم هيئة المرور الخاص بها مدينة الرياض 011441111 المدينة المنورة 0148364200 مدينة الطائف 0127468666

وبهذا يكون قد تمكنا من توفير جميع التفاصيل وخطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد ، دون الحاجة إلـى التزاحم وفقد الكثير من الساعات في طوابير تلك الخدمات الحكومية، وذلك للمساهمة في تقديم الخدمات للأفراد بشكل أسهل. وتعتبر هذه وسيلة من وسائل تسهيل المعاملات الحكومية من وزارة المرور والتي تعتبر أهم خدمة يمكن أن تقدمها للمواطن للحصول على فرصة للحصول على رخصة قيادة أو العمل على إنهاء أوراق متعلقة بسيارته.