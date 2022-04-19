نزول الإكرامية الملكية في بعض حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والتأهيل الشامل وحساب المواطن، حيث تبشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نزول المكرمة الملكية تحت عنوان أو مسمى إكرامية شهر رمضان أو معونة الشهر الكريم، ويتم إرسال رسالة وصول المكرمة إلى المستفيدين تباعا عبر الحسابات الخاصة بهم بالضمان.

“نزول الإكرامية الملكية” معونة شهر رمضان 1443 الاستعلام عن نزولها بالحساب eservices.mlsd.gov.sa

كما في الفيديو السابق فإن بعض المتقدمين والمنتظرين للمكرمة الملكية ومعونة شهر رمضان قد تسلموا رسالة تفيد بنزول المعونة في حساباتهم المصرفية ويكون على الذين لم يتسلموا الرسالة الانتظار لحين وصولها إليهم أو الاتصال على رقم 19911 الخاص بالضمان للاستعلام أو الدخول بين الحين والآخر على حاب الضمان للتعرف على نزول المبالغ المقررة لهم في شهر رمضان أم لا، ويتم تسلم المكرمة من المصرف وفق الآلية الخاصة بكل مصرف في التسليم والترتيب في التسلم، على أن يكون الحد الأقصى للتسلم نهاية هذا الأسبوع أو خمسة أيام.

شروط استحقاق معونة شهر رمضان

الشرط الأول الأساسي هو الجنسية السعودية شرطا أساسيا ويمكن قبول زوجة السعودي من جنسية أخرى والتي تعول ابناءه.

كما يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود، لا يقل عن 1100 ريال لرب الاسرة ولا يزيد عن 3600 ريال.

يكون على المواطن التسجيل على المنصات الرسمية للدعم وهي الضمان المطور وحساب المواطن.

يجب أن يكون الطلب الخاص به مقبول ويتلقى الراتب شهريا من المنصات.

يكون من الهام تحديث البيانات لضمان الحصول على الدعم.

يجب عليه الانتظار لحين الإعلان عن اخبار المكرمة الملكية ثم يقوم بالاستعلام عبر حسابه الشخصي.

رقم مسلسل نوع المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة 1442 قيمة المكرمة 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

خطوات الاستعلام عن نزول معونة شهر رمضان (الإكرامية) في حسابي