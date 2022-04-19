موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 والشروط المطلوبة عبر وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هو واحد من أنواع الدعم التي تقدمها الدولة لأبنائها السعوديين، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للفقراء والأسر الأشد احتياجا من المواطنين السعوديين، وهذا خلال شهر رمضان المبارك لكي ترفع من مستوى المعيشة لسد احتياجاتهم الأساسية في هذا الشهر المعظم.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443

لقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من داخل المملكة العربية السعودية أنه تقرر أن يتم صرف بدل غلاء المعيشة، وذلك في يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 والذي الموافق 21 رمضان 1443 وذلك لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي العاملين في جميع القطاعات سواء كانت خاصة أو عامة، كما تهدف أيضًا الحكومة السعودية على رفع مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن المستحقين.

الشروط المطلوبة للحصول على بدل غلاء المعيشة 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها في المتقدم على بدل غلاء المعيشة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 35 سنة.

عدم زيادة الدخل الشهري للفرد عن 3000 ريال سعودي وللعائلة عن 8500 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن استحقاق معاش بدل غلاء المعيشة

للاستعلام عن استحقاق معاش بدل غلاء المعيشة عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم القيام بالدخول على الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتم النقر على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

ثم يتم النقر على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

مع إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع منك في الأماكن المخصصة لها.

يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ومن ثم يتم الضغط على عرض.

بدل غلاء المعيشة بالمملكة العربية السعودية

تقوم الحكومة السعودية على الدعم المستمر لسكان المملكة العربية السعودية، كما تسعى المملكة على تعويض المواطنين على بدل غلاء المعيشة؛ حيث أن يتم صرفه مع معاش الضمان الاجتماعي المقرر صرفه يوم 21 أبريل 2022 الموافق 21 رمضان 1443.