موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443.. متى تنزل مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، ما زالت تتزايد عمليات البحث والأسئلة المتكررة من قبل ألاف المواطنين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي سواء المطور أو القديم حول موعد نزول المكرمة الملكية التي يقر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بصرفها كل عام فى شهر رمضان لسد احتياجات الأسر المعيشية وتحمل الأعباء المتزايدة، ويرغب الكثير فى معرفة أخر المستجدات المتعلقة بموعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي وإيداعها فى حساباتهم البنكية والتي سوف ننشرها لكم فى هذا المقال مع رابط وطريقة الاستعلام عن المكرمة إلكترونيا فى حال نزولها.

موعد صرف المكرمة الملكية 2022 للضمان الاجتماعي

يتسائل الكثير حول سبب تأخير الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية هذا العام حيث أنه تم صرفها فى النصف الأول من شهر رمضان العام الماضي، وهناك أخبار متداولة على بعض المواقع أن سبب التأخير هو زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي واستحقاق المكرمة الملكية هذا العام وهو ما يستغرق بعض الوقت من أجل المراجعة الجيدة لشروط الاستحقاق وأهلية حصول المتقدمين على الدعم، ومن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية قبيل اقتراب عيد الفطر المبارك لإدخال الفرحة والسرور على الأسر المستحقة.

الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية 1443

يمكن لأي مستفيد من مكرمة الضمان الاجتماعي أن يقوم بالاستعلام عن الأهلية وموعد الاستحقاق من خلال موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: