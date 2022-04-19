نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443.. متى تنزل مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان في المقال التالي
موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي، ما زالت تتزايد عمليات البحث والأسئلة المتكررة من قبل ألاف المواطنين المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي سواء المطور أو القديم حول موعد نزول المكرمة الملكية التي يقر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بصرفها كل عام فى شهر رمضان لسد احتياجات الأسر المعيشية وتحمل الأعباء المتزايدة، ويرغب الكثير فى معرفة أخر المستجدات المتعلقة بموعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي وإيداعها فى حساباتهم البنكية والتي سوف ننشرها لكم فى هذا المقال مع رابط وطريقة الاستعلام عن المكرمة إلكترونيا فى حال نزولها.
موعد صرف المكرمة الملكية 2022 للضمان الاجتماعي
يتسائل الكثير حول سبب تأخير الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية هذا العام حيث أنه تم صرفها فى النصف الأول من شهر رمضان العام الماضي، وهناك أخبار متداولة على بعض المواقع أن سبب التأخير هو زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي واستحقاق المكرمة الملكية هذا العام وهو ما يستغرق بعض الوقت من أجل المراجعة الجيدة لشروط الاستحقاق وأهلية حصول المتقدمين على الدعم، ومن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية قبيل اقتراب عيد الفطر المبارك لإدخال الفرحة والسرور على الأسر المستحقة.
الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية 1443
يمكن لأي مستفيد من مكرمة الضمان الاجتماعي أن يقوم بالاستعلام عن الأهلية وموعد الاستحقاق من خلال موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا https://sbis.hrsd.gov.sa
- قم بالضغط على خيار”التسجيل بالنفاذ الوطني الموحد” أو قم بتسجيل الدخول عن طريق السجل المدني وكلمة المرور إذا كان لديك حساب بالفعل على الموقع.
- ادخل رمز التحقق الذي يتواجد أمامك فى الصورة ثم اضغط على “تسجيل دخول”.
- انتقل إلى نافذة الاستعلام عن الأهلية والاستحقاق وفى حال نزول المكرمة سيظهر أمامك قيمة المبلغ المستحق.
- وقد وفرت أيضا الحكومة بالسعودية إمكانية الاستعلام عن المكرمة الملكية من خلال توفير خط ساخن يمكن الاتصال عليه ومعرفة موعد نزول الدعم وهو رقم 19911، ذلك من خلال اتباع الخطوات التي تُملى عليك أثناء الاتصال.
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