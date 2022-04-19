كيفية التواصل مع الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد القروض

طرقة التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز نتابعها حيث أنها تتم عن طريق بعض الوسائل والتي تعد متاحة للجميع، ومن الممكن أن يتوجه كل مواطن بطلبه بواسطة أي وسيلة يكون من السهل عليه أن يتبعها للتواصل السريع مع الملك، وذلك ما يكون من خلال كل تلك الطرق والتي سنتحدث عنها بمزيد من التفصيل حيث أن الملك سلمان تتوفر له العديد من سبل التواصل والمعلن عنها بشكل مباشر لجميع المواطنين حتى يكون من السهل عليهم أن يقوموا بتوصيل طلباتهم وشكواهم للملك مباشرة عبر تلك القنوات لرسمية والتي تكون كلها ميسرة للتواصل بالديوان الملكي وبالتالي مع الملك سلمان.

طريقة التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز

الديوان الملكي أهم ما يمكن أن يتواصل معه مختلف الأشخاص من المقدمين لطلبات المساعدة حيث تتوفر الأرقام الهاتفية لتيسير التواصل سواء من الداخل، أو من خارج الحدود للمملكة العربية السعودية، فالديوان الملكي بشكلٍ يومي يستقبل كافة الطلبات والرسائل الخاصة بالمواطنين ممن هم بحاجة للعون المالي أو لديهم استفسارات أو شكاوي.

البوابة تواصل لاستقبال الطلبات

تستقبل البوابة الخاصة بالمنصة الإلكترونية تواصل الطلبات المُرسلة من قبل كفة المواطنين سواء من السعوديين أو من الأشخاص ممن يمتلكون الإقامة بها، فالمنصة متاحة للجميع ومُدشنة على الشبكة العنكبوتية، لاستقبال سريع لأي برقية تكون عاجلة أو متضمنة لأي شكوى.

أهم الخطوات للتسجيل بالمنصة تواصل

توجد عدة خطوات من الممكن من خلالها التسجيل بالمنصة تواصل حيث يعد الديوان الملكي بالمملكة السعودية هو المقر للمكتب التنفيذي الخاص بالملك سلمان بن عبد العزيز، ويعد أيضًا أهم السبل للتواصل ما بين الملك ومختلف القطاعات والمؤسسات الكائنة بالدولة.