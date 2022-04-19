نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 sbis.hrsd للمواطنين السعوديين في المقال التالي
عمر شويل - جدة المكرمة الملكية هي عبارة عن مكافأة مالية يتبرع بها ملك السعودية للأسر الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان، ومع تأخر صرف المكرمة حتى الآن يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان والتي كان من المقرر صرفها خلال النصف الثاني من الشهر المبارك، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها وموعد صرفها، كل هذا وأكثر يأتيكم ضمن تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.
موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان
موعد صرف المكرمة الملكية سؤال تردده العديد من الألسنة خلال الآونة الأخيرة داخل المملكة نظراً لتأخر صرفها عن ميعادها المحدد سابقاً، وقد ذكرت تقارير أنه سيتم إيداع المكرمة في الثاني والعشرين من أبريل الجاري بعد أن وصى خادم الحرمين الشريفين بضرورة الإسراع في صرفها حتى تستطيع الأسر الفقيرة الاستفادة منها قبل انقضاء شهر رمضان وأضافت التقارير أن سبب تأخر صرفها هو زيادة عدد الأسر التي ستستفيد من المكرمة.
ومن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية بعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي يغطي شريحة كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجاً، ويجدر الإشارة إلى أنه يتم حالياً تحويل المواطنين من منظومة الضمان الاجتماعي القديم إلى منظومة الضمان الاجتماعي المطور الذي سيتم اعتماده بصفة رسمية في الثالث والعشرين من مايو القادم.
شروط الحصول على المكرمة الملكية
وقد حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في مستحق المكرمة الملكية وذلك لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً لها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم فتساعد الفقير على قضاء حوائجه دون أن يتعرض لمذلة السؤال:
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على المكرمة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المستفيد من المكرمة مقيم على الأراضي السعودية.
- يجب ألا يكون مالكاً لأكثر من سيارة.
- يشترط ألا يتجاوز الراتب الشهري للمستفيد من المكرمة 3000 ريال سعودي.
- ألا يكون في حيازته أية سجلات زراعية أو تجارية أو عقارية مسجلة باسمه.
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