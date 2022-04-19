نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة وشروط الاستحقاق في المقال التالي
ظهر الكثير من تساؤل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالتساؤل حول متى موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة، وكذلك قد تساءل بعض الأشخاص أيضًا عن ما هي شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور، وهناك أيضا من تساءل على قيمة الحد الأدنى والحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، وهو ما سوف يتم الإجابة عنه تفصيلاً وإجمالا في السطور الآتية.
ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة
من المقرر أن يتم نزول وصرف المعاش الخاص بالضمان القديم في اليوم الثاني من شهر مايو 2022، والذي يوافق الموافق 1 من شهر 1443، أما بالنسبة للموعد الخاص بصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعات الجديدة، فبناء على ما قد تم ذكره من أحد المصادر المسؤولة، والتي ذكرت أن الدراسة المتعلقة بالطلبات الخاصة بالدفعات الجديدة قد قاربت على الانتهاء، كذلك من المقرر أن يتم التواصل مع الأشخاص المستحقين من هؤلاء الذين قد تم قبولهم للاستحقاق عن طريق إرسال رسائل نصية لهم على أرقام الهواتف الخاصة بهم، كذلك كانت قد الكثير من المطالبات بالعمل على تقديم ذلك الموعد الخاص بإيداع معاش الضمان الاجتماعي للأشخاص المستحقين له، وذلك حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من شراء جميع المتطلبات الخاصة بهم.
ما هي شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور
هناك عدة شروط كام قد تم وضعها للاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن بين أبرز تلك الشروط ما يلي:
- لا بد أن يكون الشخص يحمل الجنسية السعودية، كذلك لا بد أن يكون مقيم داخل حدود المملكة إقامة دائمة.
- كذلك لابد من توافر إقامة سارية الصلاحية.
- في حالة كان للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة أبناء من زوج لا يحمل الجنسية السعودية، ولكن لابد من توافر إقامة دائمة، وكذلك توفر إقامة سارية الصلاحية، كما لابد من ضرورة إثبات الزواج من خلال مستند رسمي.
- في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص الأيتام، والنساء الأرامل ذوات الأيتام.
قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1443
- من المقرر أن يكون قيمة ال المانع للضمان الاجتماعي عبارة عن صرف ١١٠٠ ريال سعودي في حالة الأسرة.
- أما في حالة الفرد، فعندها سوف يكون المبلغ حوالي ٥٠٠ ريال سعودي.
- ومن الجدير بالذكر أن هذا الحد المانع للضمان الاجتماعي يتم تحديده بناءً على عدد أفراد الأسرة.
- كذلك لا بد أن لا يتخطى الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الدخل الشهري للفرد أو للأسرة.
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