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عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم السكني في رمضان 1443 – 2022 كان ولا يزل من أكثر الأسئلة التي يبحث عن إجابتها عدد كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من الدعم المالي الشهري المقدم لهم من خلال برنامج دعم سكني السعودي ، وسوف يتم في هذا الإطار من خلال موقع ثقفني فيما يلي من فقرات ؛ توضيح موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر في المملكة بالتفصيل.

ما هو برنامج الدعم السكني

إن برنامج الدعم السكني SAKANI هو عبارة عن أحد برامج دعم الأسر المحتاجة إلى مكان معيشة مناسب داخل مملكة العربية السُّعُودية ، من خلا توفير بعض الوحدات السكنية ذات الأسعار الزهيدة وتوفير قطع الأراضي وكذلك منح الأراضي المجانية أيضًا ، بهدف مواصلة تمليك أبناء المملكة وحدات عقارية وأراضي بالدولة لتصل نسبة الملاك من المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030م ، ولقد تم إطلاق برنامج دعم سكني بالتعاون بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بالمملكة.

متى ينزل الدعم السكني في رمضان 1443

في يوم 24 رمضان 1443هـ ؛ حيث قد قام البرنامَج بالإعلان عن موعد صرف الدعم السكني في شهر رمضان الجاري ليكون تحديدًا في: [يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022م – والموافق 24 رمضان 1443هـ]. حيث سوف يتم البَدْء في إيداع قيمة دعم في حسابات المواطنين في يوم الخامس والعشرين من شهر نيسان من العام الجاري، وعلى الرغم من تثبيت موعد صرف الدعم السكني عند يوم 24 من كل شهر ميلاي إلا أن الصرف هذا الشهر سوف يكون في يوم الإثنين 25 أبريل.

طرق الاستعلام عن موعد صرف دعم سكني

يمكن الاعتماد على أي من أرقام التوصل الهاتفية التالية للحصول على معلومات حول موعد نزول دعم سكني في أي شهر ، وهي تشمل ما يلي:

الرقم الموحد الخاص بصندوق التنمية العقارية، وهو: 199088

رقم وزارة الإسكان السعودي الخط الساخن، وهو: 199090

حيث سوف يتم هنا عبر الأرقام السابقة التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء وخدمات سكني ، ومن ثم ؛ معرفة الموعد المحدد لنزول الدفعة الجديدة ومدى الاستحقاق ، والاطّلاع أيضًا عبر رقم الهُوِيَّة لوطنية على ي معلومات تخص حساب المستخدم على برنامَج سكني.