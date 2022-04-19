تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 150 ألف ريال وفترة سداد 60 شهر

تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية، يقدم بنك التسليف والادخار في المملكة العربية السعودية قرض الحصول على مركبة لمن يمتلك قدرة على العمل ولا يجد عملاً حيث يهدف البنك من تقديم هذا المنتج إلى توفير فرصة عمل مناسبة في مجال النقل وذلك عبر تطبيقات توجيه المركبات حيث يتوفر المنتج بمزايا مختلفة منها أنه متوفر القرض بحد أقصى يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي ويقوم العميل بسداد قيمة المركبة على أقساط شهرية بمدة طويلة ممتدة حتي خمس سنوات ويقوم البنك بالإعفاء عن الأقساط المتبقية وذلك في حال وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي أما عن الرسوم الإدارية تبلغ قيمتها 4 ألاف ريال سعودي، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الشروط التي يضعها البنك وما هي خطوات الحصول على المنتج.

تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 150 ألف ريال وأهم شروطه

مجموعة من الشروط أعلن البنك عن ضرورة تواجدها في المتقدمين الراغبين في الحصول على القرض وجاءت أهم هذه الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

أن يمتلك المتقدم القدرة على العمل في مجال النقل.

يقوم بتقديم الضمانات المقبولة من البنك.

أن يكون لديه سجل ائتماني سليم.

يمتلك المتقدم رخصة قيادة سارية ولا يوجد عليه أي مخالفات مرورية.

لا يزيد الدخل الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.

يجب أن يقوم بالتأمين على السيارة.

لا يكون لديه قرض آخر قائم من البنك في نفس توقيت التقديم على قرض السيارة.

عليه أن يقوم بالتسجيل في أحد الشركات المعتمدة في مجال توجيه المركبات.

ضرورة أن يتم سداد الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة حتي لا يقوم البنك بأخذ بعض الإجراءات التصعيدية.

ما هي خطوات التقديم والحصول على المنتج

يعد بنك التسليف من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تقدم مجموعة من البرامج التمويلية بهدف دعم الأفراد ودعم قطاع الأعمال ومنها تمويل الأسرة ومنتج كنف وقرض الزواج وتمويل منتج آهل وغيرها ، ويمكن طلب منتجات البنك من خلال الدخول إلي رابط تمويل السيارات بالنفاذ الوطني وستجد شرح خطوات التقديم بجميع تفاصيلها ومن أهم متطلبات التقديم التي أعلن عنها البنك هي وجود هوية وطنية سارية المفعول والعنوان الوطني ورقم جوال مسجل عبر أبشر ورقم الآيبان البنكي كما يتطلب وجود رخصة القيادة السارية أثناء التقديم وبعد أن يتم تجهيز المستندات من الممكن أن يتم إرسالها إلكترونياً أو من خلال البريد السعودي.