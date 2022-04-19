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عمر شويل - جدة ما هو برنامج دعم ريف وطريقة وشروط التسجيل؛ يعد برنامج دعم ريف من البرامج التي تم إنشائها في المملكة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه حيث يعمل على دعم صغار المزارعين والأسر المنتجة وربات المنازل وذلك لتحسين وضع القطاع الريفي والنهوض به وزيادة الإنتاج ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة التَسجيل في دعم ريف وشروطه وذلك عبر موقع ثقفني.

التسجيل في برنامج دعم ريف

يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى منصة دعم ريف الإلكترونية. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات الشخصية كاملة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها. كتابة كلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى. تدوين رمز التحقق المرئي. إرفاق وثيقة العمل الحر. الضغط بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر على تسجيل ثم القيام بتسجيل الدخول إلى حسابك بالاسم وكلمة المرور.

شروط التَسجيل في برنامج دَعم ريف

لابد من الانتباه لشروط برنامج ريف حتى تتمكن من التسجيل والتي تتمثل في :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يجب أن يكون يعمل في الوظائف المحددة بنفسة.

ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

أن يكون المتقدم مقيم في المناطق المحددة من قبل البرنامج التي تقدم الدعم المادي لبرنامج ريف.

يجب ألا يكون المتقدم يحصل على أي مساعدة من برامج الدعم التي تقدمها المملكة.

ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون لديه وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

التقديم للبرنامج من خلال منصة دعم ريف الإلكترونية.

رقم التواصل مع برنامج دعم ريف المادي

قامت الوزارة بوضع رقم للتواصل مع الدعم الفني لبرنامج دعم ريف للاستفسار عن أي تساؤل وحل أي مشكلة تواجه المستفيدين من البرنامج وهذا الرقم هو 19930 حيث يمكن الاتصال به خلال أيام العمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال نبذة عن برنامج دعم ريف وطريقة التسجيل في برنامج دعم ريف وكذلك شروط التَسجيل كما وضحنا لكم الرقم المجاني الموحد لبرنامج الدعم الريف.