نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور NOOR لطلاب ابتدائي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور لتسجيل NOOR الطلاب، نظام نور هو نظام كامل متكامل للتعليم لربط جميع المؤسسات التعليمية في الدولة والتابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال قاعدة بيانات موحدة، كما يوفر لجميع الطلبة وأولياء الأمور كافة الخدمات المتعلقة بالتسجيل ومتابعة الدراسة لأولادهم بالمجان، ويتم ذلك بتوجيهات من حكومة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على المواطنين.

وقد أعلنت في وقت سابق وزارة التعليم عن موعد تسجيل طلاب المرحلة الإبتدائية والروضة لسنة 1444 هجريا وأوضحت في بيان لها عن شروط الإلتحاق التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يرغب في التسجيل، وقد تم إختيار يوم الأحد الموافق السادس عشر من رمضان لسنة 1443 هجريا ليكون بداية فترة تسجيل الطلاب الجدد فعليا.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور:

يجب على ولي الأمر الدخول إلى موقع نظام نور .

. على ولى الأمر إنشاء حساب على موقع نور خاص بياناته ويقوم بوضع كلمة مرور للحفاظ على حسابه وسرية معلوماته.

بعد ذلك يجب على ولي الأمر إختيار أيقونة تسجيل طالب مستجد.

يقوم ولي الأمر بإدخال جميع بيانات الطالب وتاريخ ميلاده.

يجب على الطلاب الغتربين إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بداخل المملكة السعودية.

يحدد ولي الأمر الصف الذي يرغب تسجيل الطالب فيه والذي يتحدد على حسب سن الطالب الجديد.

يجب على ولي الأمر إدخال عنوان السكن بالتفصيل ويضع رقم للتواصل وذلك بعد ملأ جميع بيانات الطالب.

يقوم ولي الأمر بإختيار المدرسة التي يرغب في دراسة أبناءه فيها.

شروط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور:

وقد أعلنت وزارة التعليم عن تسجيل المرحلة الأولى لنظام نور والذي إشترطت فيه أن لا يقل عمر الطالب الراغب في التسجيل عن 6 سنوات أو أقل 90 يوما فقط وألا يزيد عمر الطالب عن 11 عام وثلاث أشهر.

وقد تضمنت هذه المرحلة مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية كما تضم المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس التي تطبق المعايير الدولية، وذلك إعتبارا من يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر رمضان وحتي يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرون من شهر رمضان وذلك للمدارس الأهلية والأجنبية وللمدارس التي تطبق المعايير الدولية.

وتستمر عمليات التسجيل بالنسبة لطلاب مدارس حفظ القرآن الكريم حتى يوم 17 ربيع الأول لسنة 1444 هجريا أو حتى إكتمال العدد لجميع أنواع المدارس.

خطوات تسجيل استمارة الكشف الطبي للطالب: