شروط وخطوات تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدينيتسال الكثير من المواطنين في المملكة عن طريقة تحديث الضمان الاجتماعي، بعد مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين حتى يستمر دعمهم وصرف المعاش الخاص بهم، كما أن الضمان الاجتماعي من من أهم برامج الحماية الاجتماعية الذي يوفر العيشة الكريمة لأصحاب الدخل المحدود أو المعدوم، حيث أوضحت الوزارة أن تحديث الضمان الاجتماعي يهدف إلى التأكد من سجلات المستفيدين منها، ومعرفة متغيرات حالة المستفيدين بشكل مستمر، والتي تتضمن العنوان ورقم الهاتف، وحالة السكن إضافة إلى توضيح الدخل الشهري، كما يمكن التعرف علي رابط الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي 1442 .

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين

يجب أن يقوم المستفيد في كل فترة بتحديث البيانات المسجلة ف حسابه، وذلك حتي يستمر صرف المعاش شهريا، وتتم عملية تحديث البيانات بإتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المستفيد بالدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بتسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق إدخال الاسم وكلمة المرور. اختار من القائمة تحديث البيانات الشخصية. سوف يعرض لك كافة البيانات الخاصة بك في الضمان. قم بحذف البيانات القديمة، وسجل البيانات الجديدة بشكل دقيق. راجع البيانات وفق المستجدات ثم أنقر علي أيقونة تحديث.

شروط تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين

تختلف شروط الضمان الاجتماعي في المملكة بحسب كل فئة من الفئات المستحقة سواء من الرجال أو المطلقات أو الموظفين أوغيرهم، بينما هناك بعض الشروط العامة للتسجيل في الضمان الاجتماعي منها:

يجب أن يكون المسجل من محدودي الدخل. ألا يكون المستفيد لديهم القدرة على العمل. يشترط أن تكون الإقامة في المملكة بشكل دائم. يجب عدم غياب المستفيد عن الأرضي السعودية عن 90 يوم متصلين حتي لا يسقط استحقاقه للضمان.

متى ينتهي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشريّة أن موعد التسجيل واستقبال الطلبات في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443هـ، سينتهي في 23/ من شهر مايو/ لعام 2022م، هذا وقد بدأت الوزارة في استقبال الطلبات من تاريخ 20/ من شهر نوفمبر/ لعام 2021م، وقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل المستحقين تدريجيًا خلال تلك الفترة بعد إتمام عملية المراجعة والدراسة للحالات المستحقة وفقًا لبعض الشروط والأحكام المعمول بها في النظام المطور، وستستقبل طلبات التسجيل للمستفيدين الحاليين في البرنامج حتى انتهاء الوقت المذكور سلفًا، أما بالنسبة للمتقيدين الجدد فلا يوجد وقت معين لانتهاء تسجيلهم في البرنامج، هذا وقد بدأت الوزارة دراسة حالة استحقاق المتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من عام 2021م، وستستمر حتى انتهاء الوقت التي أعلنت عنه الوزارة.

شروط الضمان الاجتماعي لزوجة الموظف في السعودية

وفقًا لما ورد من قبل الوزارة الموارد البشرية، فإنه يمكن أن تحصل المرأة المتزوجة من موظف على الدعم المقدم من قبل برنامج الضمان الاجتماعي، ولكن وفق شروط معينة، وهي:

يجب ألا تكون الزوجة قد هجرها زوجها ولا تعلم عنه أي شيء. ثم يجب أن يكون الزوج غائب أو مفقود بسبب السفر أو الغربة أو غيره من الأسباب. يجب أن تكون الأسرة غير معلقة أو معولة. ثم يجب ألا تكون الزوجة لشخص مسجل بأنه مدمن للمخدرات أو أي مواد مضرة.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

تكون من أهم الفئات المرأة المطلقة وليس لديها عائل أو مصدر دخل. المرأة الأرملة و المرأة التي هجرها زوجها أو غاب عنها وانقطعت أخباره. المواطن السعودي الذي وصل إلى سن التقاعد. اليتامى من ليس لديهم مصدر دخل ثابت. السعوديون المصابون بحوادث ونتجت عنها إصابات جسدية كبيرة أو إعاقة منعتهم عن العمل. الأسرة التي ليس لديها عائل، أو مصدر دخل ثابت.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تسعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وضماناً لوصول الدعم للأشخاص المستحقين في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار مساعي الحكومة السعودية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، ومساعدة الفئات الفقيرة في الحصول على حياة كريمة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم الدعم للفئات التي تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي.