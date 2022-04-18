نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في ساند للنساء وكيفية الاستعلام عن الاشتراك بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ساند للنساء حيث أن هناك العديد من النساء اللواتي تعرضن للبطالة لسبب خارج عن إرادتهن وليس لهن يد في ذلك ، لهذا السبب تقدم لهم الحكومة في المملكة العربية السعودية هذا الدعم، وهذا الدعم يمكنهم من الحصول على مبلغ من المال يمكنهم من التكيف مع الحياة وتكاليفها، ويساعدهم في الحصول على حياة كريمة ، ولهذا السبب تساؤلات حول كيفية الحصول على هذا الدعم وما هو المقدار المتوقع، ويسمح لهم بالحصول على راتب شهري بقيمة ألفي ريال بحد أدنى، إضافة إلى التدريب والدورات العلمية التي تؤهلهم بشكل أفضل للحصول على فرصة عمل مناسبة، ويمكن التعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 2021.

طريقة التسجيل في ساند للنساء

يتم التسجيل في نظام ساند للنساء عن طريق موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

أن تقوم المشتركة بالدخول إلي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. قومي بإدخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بك. سوف يظهر لكي مجموعة من الاختيارات قومي باختيار التأمينات أون لاين. انقري علي أيقونة برنامج ساند، ثم اختاري تسجيل جديد. تقوم المتقدمة بإدخال بياناتها الشخصية والتي منها المعلومات الخاصة بحسابها البنكي. قومي بإرفاق جميع الأوراق المطلوبة. وأخيرا انقري علي زر تسجيل.

كيفية الاستعلام عن الاشتراك في نظام التأمينات

كما يمكن التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات بالمملكة العربية السعودية، عبر الدخول إلى موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، واتباع عدد من الخطوات على النحو الآتي:

أن يقوم المستعلم بالدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. نختار التحقق السريع، ثم الحالة الوظيفية. إدخال رقم السجل المدني، ورمز التحقق. الضغط على تحقق. ظهور نتيجة التحقق.

صرف مستحقات التعطل عن العمل

يمكن الاستعلام عن طريقة صرف المستحقات الخاصة بالأفراد العاطلين عن العمل باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لنظام ساند. ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على تقديم طلب الاستحقاق في نظام ساند. ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة وإدخال رقم الحساب البنكي. سيظهر إشعار أن عملية تقديم الطلب تمت بنجاح.

حالات التوقف عن صرف التعويض في ساند

يوجد بعض الحالات التي يتم فيها التوقف عن صرف التعويض الخاص بالشخص المشترك في ساند، ويمكنك أن تطلع على هذه الحالات من خلال ما يلي:

في حالة تم كسر أي شرط من الشروط الأساسية الخاصة باستحقاق الشخص لهذا التعويض من خدمة ساند. ثم إذا رأى القائمون على الخدمة أن الشخص أصبح غير جاد في عملية البحث عن عمل مناسب له. يتم وقف صرف التعويض في حالة توفى الشخص الذي يصرف له التعويض. ثم يمكن أن تقوم الوزارة بوقف صرف التعويض إذا لم يعد الشخص قادرًا على العمل. في حالة بلوغ الشخص لسن الـ 60 وكان يستحق الحصول على معاش حسب نظام التأمين المتبع في السعودية يتم وقف التعويض. ثم إذا كان للشخص أي دخل شهري غير التعويض، سواء من نشاط تجاري أو من أي عمل آخر. يتم التوقف عن صرف هذا التعويض إذا غادر الشخص خارج حدود المملكة العربية السعودية. ثم في حالة أصبح الشخص غير مسجل في سجلات الوزارة لن يتم صرف التعويض له. إذا لم يلتزم الشخص بحضور جميع التدريبات التي تطلبها منه الوزارة دون تقديم عذر مسبق مقبول. يمكن وقف التعويض في حالة مخالفة أي من تعليمات الوزارة أو شروطها.

رقم التأمينات الاجتماعية ساند

يستطيع المشترك في برنامج ساند في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه المتعطل عن العمل لحين الحصول على وظيفة جديدة، وذلك على النحو الآتي:

يمكن الاتصال على خدمة عملاء البرنامج على الرقم (0118087777)، والاستفسار عن الراتب وأي تفاصيل أخرى. كما يمكن التواصل من خلال الرقم (8001243344)، والتواصل مع ممثلي خدمة العملاء. كما يمكن الدخول إلي موقع التأمينات على شبكة الإنترنت.

والجدير بالذكر أن برنامج ساند يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة بمساعدة جميع الفئات الأكثر احتياجًا، ووفقا لما حددته التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للعامل الحصول علي تعويض ضد التعطل عن العمل ساند وقد يستغرق الطلب مدة 3 أشهر من تاريخ ترك العمل.