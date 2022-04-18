نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية تطلق خدمة الزيارة الافتراضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة الزيارة الافتراضية، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الزيارة الافتراضية، في أحدث خدماتها الإلكترونية، لتمكين العميل من الاستفادة من خدمات الفروع افتراضيا دون تكبُده عناء الزيارة، وذلك ضمن جهود «التأمينات» في تحقيق التميّز الرقمي وإثراء تجربة العميل من خلال الخدمات الرقمية الاستباقية والمتكاملة، وتأتي هذه الخدمة امتداداً لحرص التأمينات الاجتماعية على تمّكين العملاء من تنفيذ الخدمات والمعاملات إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق، كما تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التالي تهدف من خلالها إلى تسهيل مهمة الحصول على خدمات لكل المواطنين، كما يمكن التعرف علي التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تغيير حالة المستفيد إلكترونيا لعملاء أنظمة التقاعد.

التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة الزيارة الافتراضية

تحقيقاً لشمولية جميع العملاء في الخدمات الإلكترونية، بيّنت المؤسسة عن إتاحتها للخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للعملاء الصم اختيار خيار التحدث مع الموظف بلغة الإشارة لإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وفي حال الحاجة إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المؤسسة فإنه يمكن للعميل الاستفادة من الزيارة الافتراضية والتواصل مع موظف خدمة العملاء بالصوت والصورة، ومشاركة الشاشة ورفع الملفات المطلوبة مباشرة خلال اللقاء، وإنهاء المعاملات والخدمات المختارة.

خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين

تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي. استكمال البيانات الخاصة بالمشترك. ثم الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد. استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ.

التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول نفاذ

لتسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر النفاذ الوطني، وذلك بعدما إنشاء حساب جديد فيها يجب اتباع خطوات تسجيل الدخول التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية. ثم تحديد أيقونة النفاذ الموحد. إضافة اسم المستخدم. ثم إضافة كلمة المرور. إضافة رمز التحقق المرئي. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

حالات تعديل سن المشترك بعد التسجيل في التأمينات السعودية

إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك. وذلك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات. ثم إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنة بموجب حفيظة النفوس. وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة. ثم في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر.

والجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية تتيح للعملاء إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم إلكترونياً عبر باقة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة الإلكترونية والتطبيق وهي إحدى الجهات الحكومية الحاصلة على مراكز متقدمة في قياس التحوّل الرقمي الحكومي التاسع التابع لهيئة الحكومة الرقمية، الذي يقيّم الجهات الحكومية ومدى تطور رحلتها نحو التحوّل الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير.