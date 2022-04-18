نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية نظام نور 1443للفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية نظام نور الأمر الذي شغل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم في المملكة العربية السعودية، وهو نظام مقدم من قبل وزارة التعليم السعودي يحتوي على الكثير من الخدمات الإلكترونية التى تمكن جميع طلابنا وأولياء أمورهم من استقبال إشعارات النتائج، ويتم اعتماد النتائج ورصدها رسميا من قبل وزارة التعليم السعودي لتتمكن من إعلان نتائج الاختبارات لكافة المراحل الدراسية عبر منصة مدرستي التعليمية العاملة بالنظام الجديد التعليم عن بعد.



الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية نظام نور 1443 للفصل الدراسي الثاني

تعمل جهات التعليم بالسعودية خلال هذه الفترة تنفيذ أحدث الأنظمة والطرق المتطورة في مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف توفير الجهد والوقت على كافة الطلاب وأولياء الأمور وكذلك إدارة المدرسة، ولاسيما بالتزامن مع جائحة كورونا ومواجهات الحكومة السعودية لها ومنع الزحام والعمل على عدم انتشار الفيروس بين الطلاب والمعلمين وجميع المتواجدين على أراضي المملكة سواء مواطنين أو مقيمين، وزادت عمليات البحث عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443من كافة الطلاب المراحلة الابتدائية من أجل التعرف على نتائجهم خلال هذه الفترة عبر منصة نور فور رفعها من المدرسة.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1443

مكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور القيام بـالاستعلام عن النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني 1443برقم الهوية فقط للطالب أو برقم هوية أولياء الأمور وذلك عبر إتباع الخطوات الأتية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور. على المستخدم أن يقوم بكتابة اسمه. قم بإدخال كلمة السر الذي تم تعينه من قبل عند تسجيل الدخول أول مرة في نظام نور الإلكتروني. ادخل على قائمة التقارير. قم بالدخول إلي قائمة كشف درجات العام الدراسي 1443. اضغط على نسبة الدرجات. عليك بإدخال البيانات الخاصة كاسم المادة والفصل والقسم والمرحلة. وأخيرا انقر على كلمة بحث.

طريقة استخراج الشهادة من نظام نور

هناك عدة خطوات يجب اتباعها الطالب أو ولى الأمر حتي يتمكنوا من استخراج الشهادات من نظام نور، ومن اجل معرفة درجات نتائج الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الثاني يتبع الأتي :

تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية. في الحقول الفارغة قم بكتابة بيانات الدخول الخاصة بولي الأمر بكل دقة. ستجد رابط إشعار نتائج الفصل الدراسي الأول قم بالنقر علية. سيقوم بتحويلك نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط صفحة جديدة بها رابط إشعار نتيجة الطالب أنقر عليه. قم باختيار الفصل الدراسي الذي تريد استخراج شهادته. نقوم بالنقر علي أيقونة بحث. سوف يظهر لك بيانات الدرجات لجميع المواد الدراسية بشكل مفصل.

مميزات نظام نور التعليمي

يتميز نظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم في السعودية بعدد من المميزات كالآتي:

يساعد أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم به دون التوجه إلى المدرسة مما يوفر الوقت والجهد لديهم. ثم يزود أولياء الأمور إشعارات بصفة دائمة ومستمرة عن مستوى الطالب. يساهم في سرعة الحصول على نتائج الطلبة في وقت أقل. ثم يمكن الطالب وولي أمره بمعرفة المواعيد الخاصة بالحضور والانصراف. يعمل على جعل العملية التعليمية تسير بشكل منظم أكثر. ثم يعمل على تحقيق المساواة والعدالة بين مختلف الطلبة. يقوم النظام على الأمان الكامل والخصوصية في الحفاظ على معلومات الطالب.

تحديث بيانات المعلمين عبر نظام نور

أوضحت وزارة التربية والتعليم عبر الحساب الشخصي لها جميع المعلمين على أهمية أن يُسرعوا في تعديل وتحديث البيانات الخاصة بهم عبر نظام نور قبل اعتمادها حتى يتمكن كل معلم من الحصول على كافة البيانات التي يحتاج إليها وان يُعدل من وضعه أيضًا داخل المدرسة، ولا يُمكن لأي مُعلم أن يُعدل من بياناته على نظام نور الإلكتروني أو يقوم بتحديثها إلّا إذا كان بالفعل مُسجلًا في مدرسة سعودية معتمدة لدى الجهات الحكومية وأن يكون له حساب مُسبق أيضًا على نظام نور.

ماهو نظام نور

هو نظام إلكتروني تقدمة وزارة التربية والتعليم في السعودية، حيث قامت وزارة التعليم السعودي بتطوير نظام نور بما يتواكب مع الخدمات التي يمكن تقديمها للطلاب وأولياء أمورهم والطاقم التعليمي، وتسعى المملكة من خلال نظام نور تقديم الخدمات الإلكترونية المتطورة لتوفير الوقت والجهد على ولى الأمر والمعلم والطالب، وذلك بعد انتشار جائحة كورونا وفرض الحظر في السعودية، ويساعد نظام نور في بتسجيل الطلاب الجدد بدون الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، كما يمكن من من خلال نظام نور 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل برقم الهوية.