نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث المكرمة الضمانية iam.gov.sa آخر خبر من وزارة الموارد البشرية ” استحقاق المكرمة الملكية” في المقال التالي
تحديث المكرمة الضمانية iam.gov.sa وتحديث آخر الاخبار اليوم 17 رمضان 1443 للذين طال انتظارهم منذ بداية الشهر الكريم، حيث يتم صرف المكرمة بالأمر المباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز في أمر ملكي سامي يصرف مباشرة في حساب الوزارة التي تقوم بدورها بالتوزيع على أعداد المستفيدين المسجلين في قاعدة البيانات العامة لديها بالعدد لرب الاسرة والفرد المستقل وأيضا التابعين.
تحديث المكرمة الضمانية iam.gov.sa آخر خبر من وزارة الموارد البشرية ” استحقاق المكرمة الملكية”
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخر خبر يخص المكرمة الملكية لأنها تريند السعودية الذي يرتفع البحث عنها يوما بعد يوم، حيث لم يتم الإعلان عن اخبر لصرفها ولا ايداعها، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن آخر خبر لديها وما يكون على المواطن اتباعه ليكون من المشمولين بالحصول على المكرمة قبيل عيد الفطر المبارك.
8 شروط استحقاق صرف المكرمة الملكية حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية أو زوجة السعودية والتي لها ابناء منه.
- المطلقة أو الأرملة التي ليس لها معيل ومسجلة في الضمان المطور بشرط أن تقوم بإثبات استقلالية المنزل وتحديث بياناتها.
- الموظف صاحب الراتب المحدود والذي أعلنت الوزارة عنه بحد أدنى للفرد 550 ريال ولرب الاسرة 1100 ريال.
- يكون الحد الأقصى للدخل لغير المسمولين في الضمان المطور الجديد 3600 ريال لرب الاسرة.
- يتم شمول مستحقي حساب المواطن في الضمان إذا كان الدخل الشهري لا يزيد عن 3600 ريال.
- يجب تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن شهريا لضمان الحصول على قاعدة البيانات الأحدث لهم.
- يقوم العاطل عن العمل بالتسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على المقررات الخاصة له مع شرط أن يستمر في البحث عن العمل والانضمام لبرامج التدريب والتأهيل التابعة للوزارة.
- يجب أن تكون جميع بيانات المستفيدين محدثة وصحيحة، حيث يتم مقارنة البيانات بقاعدة البيانات على منصة أبشر ويتم استبعاد المعلومات والبيانات المخالفة للمواطن المتقدم.
|مسلسل
|المستفيدين من مكرمة الضمان
|قيمة مكرمة العام الماضي 1442
|قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443
|1
|الفرد المستقل
|1000 ريال
|1200 ريال
|2
|العائل
|1000 ريال
|1200 ريال
|3
|التابع
|500 ريال
|600 ريال
|4
|أسرة من فردين
|1500 ريال
|1800 ريال
|5
|الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد
|2000 ريال
|2400 ريال
|6
|أسرة من أربعة أفراد
|2500 ريال
|3000 ريال
|7
|أسرة من خمسة أفراد
|3000 ريال.
|3600 ريال
موعد صرف المكرمة الملكية الجديدة 1443 بعد تحديث المكرمة الضمانية
من المتوقع لها أن تصرف في النصف الثاني من شهر رمضان، مع راتب التأهيل الشامل أو مع اقتراب نهاية رمضان ودخول العيد لتكون مكرمة عيد الفطر المبارك.
كيفية الاستعلام عن إيداع مكرمة الضمان
- يجب أن يكون له حساب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أو يتم الدخول مباشرة على بوابة النفاذ الوطني الموحدة أو رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- يتم التسجيل برقم الهوية واتباع كافة خطوات التسجيل.
- يجب تسجيل رقم الهاتف لتسلم رسائل الوزارة.
- كما يمكن التواصل بالرسائل الإلكترونية عبر الاتصال على رقم 11157.
- يكون رقم 19911 رقم هاتف الضمان الموحد للاستعلام والتواصل المباشر.
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