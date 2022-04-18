أسماء الاحياء العشوائية في مكة والرياض التي صدر لها إزالة وخريطة هدد الأحياء العشوائية بالمملكة

خريطة هدد الأحياء العشوائية في مكة والرياض وأسماء الاحياء العشوائية في مكة التي صدر لها إزالة العشوائيات وقرارات بالهدم وتطوير تلك المناطق والقضاء علي عشوائية البناء والارتقاء بقاطني تلك الأماكن الحيوية القريبة من المدن الاستراتيجية والواقعة في نطاق الأماكن المقدسة حيث سيتم إزالة تلك الأحياء العشوائية في مكة المكرمة ومدينة الرياض العاصمة وفق خطة رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير السكن الملائم والبنية التحتية الجيدة من اجل راحة المواطنين حيث يسير العمل في بعض الأحياء التي صدر لها قرار إزالة وتم إعطاء مهلة لإخلاء الأحياء العشوائية الأخرى للبدء في تنفيذ قرار إزالة العشوائيات في مكة والرياض وجدة.

آلية الحصول على تعويض إزالة الاحياء العشوائية

أولا يتم الدخول الى بوابة مكة الالكترونية او بوابة الرياض.

ثم يتم رفع المستندات المطلوبة ومن ضمنها الصكوك الشرعية لامتلاك العقار.

وبعد ذلك يتمكن المواطن من تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية.

ثم يجب ان يذهب الى مقر اللجنة ويقدم المستندات الدالة علي ملكية العقار من الحصول على تعويض إزالة الأحياء العشوائية.

أيضا يتم تشكيل لجنة من المتخصصين للعمل علي مراجعة الأوراق والمستندات.

ثم تقوم تلك اللجنة بتحديد سعر العقار وتثمين الضرر كل من هيئة عقارات امانة الرياض وأيضا في امارة مكة.

جدير بالذكر ان التعويضات تصرف من مقر هيئة العقارات بعد استلام طلب تعويض إزالة العشوائيات.

أسماء الاحياء العشوائية في مكة التي سيتم ازالتها

أسماء الاحياء العشوائية في مكة والرياض والمناطق التي صدر لها قرار إزالة وتطوير في مدينة مكة المكرمة هي الأحياء التي تقع في نطاق شارع الوشم وحتي الوصول الي طريق عمر بن الخطاب شمالا ومنطقة الشرق عبر طريق الخرج حتي طريق الأعشية جنوبا وذلك الحيز العشوائي تبلغ مساحته خمسة عشر كيلو متر مربع والأحياء التي ستهدم في مكة هي:

* أولا حي الشمسي.

ثم حي القمصان.

أيضا حي المربع.

وأخيرا حي العود.

أماكن الهدد في الرياض وأحياء الرياض التي صدر لها إزالة