نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل 1443 و كيفية تجديد الإقامة للوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل 1443، حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين والمؤسسات في السعودية التعرف على قيمة المدفوعات للتمكن من قضاء كافة المعاملات والخدمات الإلكترونية الخاصة بهم لدى وزارة الموارد البشرية من خلال بوابة خدمات العمل، وتتم هذه العملية من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة، كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية على تنفيذ مهمة مراقبة تطبيق قانون العمل، وتعمل الوزارة على توفير باقة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها أي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، و يتوفر لكافة المؤسسات بالمملكة العربية السعودية خدمة التواصل مع مكتب العمل من خلال الرقم 19911، وهو الرقم المخصص للاستعلام عن رصيد المدفوعات من قبل مكتب العمل.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل 1443

يمكن للأفراد الاستعلام عن رصيد مدفوعات العمل الخاص بالجوازات والاستقدام عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول من خلال إضافة الاسم وكلمة المرور. تحديد أيقونة الاستعلامات من تبويب خدماتي. ثم الضغط على أيقونة الخدمات العامة من القائمة. الضغط على أيقونة الاستعلام عن رصيد المدفوعات. ثم بذلك يمكن التعرف على تفاصيل الرصيد في الجدول.

طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1443

تتم عملية الاستعلام عن سداد رسوم مكتب العمل من خلال استخدام رقم الإقامة عبر ما يلي:

الانتقال إلى نظام الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية. ثم تحديد أيقونة خدمة رخص العمل من قائمة نوع الخدمة. تحديد أيقونة الاستعلام من خلال رقم الإقامة. ثم إضافة رقم الإقامة وبعد ذلك إضافة رمز التحقق. الضغط على أيقونة البحث ومن ثم التحقق من السداد.

كيفية تجديد الإقامة للوافدين 2022

خطوات تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية كالآتي:

قم بطلب استمارة تجديد إقامة. ثم كتابة جميع البيانات الخاصة الواردة في جواز السفر الخاص بك كما هي. ختم الاستمارة من الجهة الحكومية وهي وزارة العمل السعودية. ثم عليك بإحضار 2 صورة شخصية تكون حديثة. إحضار جواز السفر الخاص بك مع إحضار صورة من البطاقة الشخصية لصاحب العمل أو الكفيل الخاص بالوافد. ثم دفع مبلغ 500 ريال كرسوم لوزارة العمل، ويتم دفع 500 ريال أخرى للعمالة المنزلية. دفع مبلغ 250 ريال رسوم رخصة عمل. إحضار شهادة أو تقرير طبي من وزارة الصحة السعودية يفيد بأن الوافد سليم ولا يعاني من أمراض مزمنة.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية

تتم عملية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل من خلال استخدم رقم الهوية الخاص من خلال اتباع الاجراءات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية. ثم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. تحديد أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. ثم النقر على أيقونة خدمات الاستعلام. يجب البدء بخدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل. ثم يجب تحديد أحد الخدمات المتوفرة واللازمة. يجب تحديد خدمة الاستعلام عبر رقم الإقامة. ثم إضافة رقم الإقامة في المكان المعد له. إضافة رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة. الضغط على أيقونة البحث، وذلك للتعرف على نتيجة الاستعلام.

الغرامات الموقعة على الوافدين المتأخرين

هناك بعض الغرامات التي قد أطلقها القانون السعودي على الوافدين الذين تأخروا في تجديد الإقامة وهي 500 ريال غرامة تأخير ( تجديد الإقامة ) للمرة الأولى، ثم تكون الغرامة 1000 ريال غرامة تأخير للمرة الثانية، في المرة الثالثة يتم ترحيل الوافد من المملكة السعودية نهائيًا، وقد حددت المدة المسموح بها لتجديد الإقامة هي 3 أيام فقط من تاريخ انتهاء الإقامة.