استعلام عن أهلية الضمان المطور بالخطوات ومتى يتم وقف معاش الضمان

استعلام عن أهلية الضمان المطور الذي تم أطلاقة رسميا منذ بداية العالم الجاري، وكان أساس هذا التطوير هو توسيع رقعه عملاء الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وتوجيه الدعم المنشود الذي تتبناه الحكومة السعودية لمستحقيه، حيث تحرص حكومة السعودية على توفير أفضل طرق الدعم المناسب للمواطن وذلك لتوفير كافة متطلبات المعيشة وتحقيق حياة كريمة له وتقديم الدعم المادي اللازم لكل أسرة محتاجة في جميع محافظات المملكة، وفي الأيام الماضية تسائل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل زيادة الضمان الاجتماعي وتم توضيح هذا الأمر في مقال مخصص له وشرحنا كل التفاصيل، وبالعودة إلي أدراجنا مره اخري انه لأجل ذلك تم وضع العديد من الأنظمة التي تساعد على تحقيق هذا الهدف ويكون دعم المواطن في المرتبة الأولي.

استعلام عن أهلية الضمان المطور برقم الطلب

ولهذا يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور واحدًا من تلك الأنظمة والذي من خلاله تحصل الأشخاص والأسر المحتاجة على الدعم المادي اللازم والقضاء على أي احتياج مادي لديهم ولكن لابد من توافر شروط استحقاق معاش الضمان المطور والذي سبق وتحدثنا عنه في مقال سابق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للمتعطلين عن العمل بما يساعد على تحويلهم من أشخاص محتاجين ومستهلكين إلى أشخاص منتجين بعد تقديم التدريب والتأهيل اللازم، وبتالي هذا يدعم قوة الاقتصاد السعودي بشكل غير مباشر.

ويمكن لمقدم الطلب الاستعلام عن حالة طلبه وما إذا كان قد تم قبوله أو رفضه، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكلمة التحقق الظاهرة على الشاشة. ثم الضغط على “تسجيل الدخول”. ثم إدخال رمز التفعيل الذي سيتلقاه المستخدم على هاتفه الجوال في رسالة نصية والضغط على “تحقق”. بعد الوصول إلى صفحة الحساب يتم فتح القائمة الجانبية ثم الضغط على “طلبات”. سيظهر رقم الطلب واسم البرنامج وتاريخ التقديم والجهة المالكة والحالة والإجراءات. يتم الضغط على علامة العين الموجودة أسفل كلمة الإجراءات. في الصفحة التالية ستظهر حالة الطلب وهي (تم تقديم الطلب، أو جار التحقق أو مؤهل وذلك في حالة قبوله) وتكون هذه الخطوة الأخيرة للاستعلام.

متى يتم وقف معاش الضمان الجديد

هناك مجموعة من الحالات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يتوقف صرف معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور وهي: