تمويل اون لاين للسيدات بالمملكة السعودي يصل الي 60 الف ريال بدون كفيل

شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف طريقة التقديم، من ضمن القروض التمويلية النقدية المقدمة من جانب بنك التسليف لفئات محددة من الشعب السعودي قرض العمل الحر للنساء، حيث يتم منح القرض بعد استيفاء شروط محددة تم وضعها من جانب البنك، حيث يقوم بمساعدة النساء السعوديات العاطلات عن العمل ولكن في حالات معينة، من خلال تقديم الدعم المالي لهم وفقا لشروط ميسرة، ذلك إلى جانب قرض تمويلات الاسرة المقدم من البنك أيضا للسيدات، كما أنه حرص على توفير خدمة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص به على شبكة الإنترنت تمكنهم من التقديم، كل ذلك في ظل سعي البنك في أنخراط كافة فئات الشعب السعودي في العمل الحر، من أجل زيادة الإنتاجية وتوفير كافة الكوادرالبشرية اللازمة ذات المهارات والقدرات العالية، للارتقاء بمستوى اقتصادالمملكة تحقيقا لرؤية المملكة 2030م.

شروط قرض العمل الحر للنساء

حدد بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقا باسم بنك التسليف، عدد منالشروط لابد من توافرها قبل البدء في التقديم للحصول على قرض العملالحر، وفيما يلي الشروط الخاصة بالنساء الراغبات في الحصول علىالتمويل النقدي من البنك:

ان تمتلك المرأة الراغبة في قرض العمل الجنسية السعودية.

أن لا يكون عليها أي مستحقات مالية لأي بنك أخر.

أن يتراوح عمل المتقدمة ما بين 18 عام وحتى 65 عام.

لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بهن عن ال20 ألف ريال سعودي.

أن لا يتعدي قيمة التمويل المطلوب مبلغ 120 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

توفير جميع الأوراق الرسمية المطلوبة وتقديمها إلى البنك.

طريقة التقديم للحصول على قرض العمل الحر

حدد البنك خطوات معينة من خلالها يتم التقديم بشكل إلكتروني، وقد أتاح التقديم أيضا أمام عدد من فئات الشعب السعودي ومن ضمنهم النساء، منخلال الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت والتي تمثلت في التالي: