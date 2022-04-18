جدول باقي إجازات شهر رمضان للطلاب وموعد إجازة عيد الفطر 1443

قامت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتوضيح إجازة شهر رمضان المبارك لعام 1443من العام الهجري، وهو نفس الحال لدى وزارة التربية والتعليم في المملكة، وذلك تيسيرا على المواطنين في ظل الشهر المبارك وكي يتسنى لهم أداء الفرائض في هذا الشهر المعظم، حيث تم الإشارة إلى القرارات المتعلقة بالمدارس والمدرسين والطلاب خلال شهر رمضان المبارك، ومنها تقليص الدوام على جميع العاملين في هذا الشهر وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمعلمين في رمضان، وبالأخص موعد بداية إجازة عيد الفطر .

موعد آخر دوام للمعلمين رمضان

من المنوط في الخطة التي أوضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، هو يوم الأحد في يوم الثالث والعشرون من رمضان لعام 1443هـ وذلك الموافق ليوم الرابع والعشرون من شهر أبريل للعام الميلادي، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم وجميع وزرات المملكة العربية السعودية، ومنها فتبدأ إجازة عيد الفطر السعيد، ومن الجدير بالاهتمام أن هذا العام الدراسي هو العام الدراسي الأول الذي يصبح فيه العام ثلاث فصول دراسية.

إجازات شهر رمضان وموعد إجازة عيد الفطر 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها عملت على تقليل فترة الدوام في كافة مدارس المملكة العربية السعودية وذلك كي تسمح لجميع رعاياها بأداء مناسك هذا الشهر الفضيل كما أن الدوام في هذا الشهر يكون على النحو التالي:

دوام المرحلة الابتدائية: لطلاب المرحلة الابتدائية عملت وزارة التربية والتعليم على تقليل عدد ساعات الدوام بمقدار ثلاث ساعات فقط حيث يتم بدأه في تمام الساعة الثالثة وينتهي في تمام الساعة الخامسة.

دوام المعلم في المرحلة المتوسطة: أوضحت الوزارة أن تقليص الدوام لهذه الفئة المتوسطة ليكون على مدار أربع ساعات فقط يوميا، حيث يتم بدؤه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا.

دوام المعلم في المرحلة الثانوية: يتشابه كثيرا نص التصريح لطلاب المرحلة المتوسطة مع تصريح المرحلة الثانوية ليصبح الدوام أربع ساعات فقط ويكون معاد بدؤه في العاشرة والنصف مساءا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وذلك خلال أيام الدوام الرسمي.

عدد أيام الدراسة في رمضان 17 يوم وستكون في شهر شوال 15 يوم وموضح مواعيد الإجازات المطولة بعد إجازة عيد الفطر.