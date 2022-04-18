تمويل شخصي سريع في 15 دقيقة وأهم شروطه وخطوات الحصول عليه

تمويل شخصي سريع في 15 دقيقة، تقدم منصة سلفة تمويلات فورية وبإجراءات ميسرة حيث تعد واحدة من المنصات الرقمية الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم حلول تمويلية للمشروعات الصغيرة وتقديم الدعم المالي والتشجيع على العمل وتنمية المشاريع وهي أول منصة بالمملكة تمتلك تصريح من البنك المركزي السعودي لإصدار التمويلات الشخصية الفورية وفق عدد من المميزات ومجموعة من الشروط التي يتطلب توافرها حتي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال بشئ من التفصيل.

تمويل شخصي سريع في 15 دقيقة من منصة سلفة وأهم مميزاته

للحلول المالية الفورية المقدمة من سلفة عدد من المميزات جاءت كالتالي:

حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة. تمويلات ميسرة تبدأ من ألف ريال وحتي خمسة آلاف ريال سعودي. الحصول على التمويل في أسرع وقت. أقساط شهرية مجدولة. يمكنك الحصول على تمويل ثاني بعد سداد جميع أقساط التمويل الأول. فترة سداد من شهر حتي ستة أشهر.

ما هي شروط الحصول على تمويل سلفة

هناك شروط من الواجب توافرها في المتقدم ليكون مؤهل للحصول على التمويل المقدم من المنصة ومن هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

لا يقل العمر عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

أن يكون المتقدم موظفاً بالقطاع الحكومي أو الخاص ويقدم ما يثبت ذلك.

للموظف الحكومي لا يقل فترة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر ولا تقل عن ستة أشهر بالنسبة للموظف بالقطاع الخاص.

لا يقل راتب المتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا يوجد أي تعثرات في قائمة سمة.

خطوات طلب الحصول على التمويل إلكترونياً

تقدم المنصة تجربة رقمية ممتازة وذلك من خلال إتاحة الحصول على إلكترونياً بطريقة تمتاز بالدقة والسرعة والسهولة ويتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة وتسجيل حساب جديد بالمنصة.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر استكمال التسجيل وإتباع الخطوات المتبقية حتي الانتهاء من إرسال الطلب.

وأثناء التقديم يحدد المتقدم المبلغ الذي يحتاج إليه وفترة السداد حيث يتم سداد الأقساط الشهرية في يوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي.