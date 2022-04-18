نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء تسجيل أول ابتدائي 1444- 1443 و شروط تسجيل الطلاب لدخول المدرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدء تسجيل أول ابتدائي 1444-1443 هو أحد الأسئلة التي يجري الحديث بها للتعرف بالموعد الذي يستطيع أولياء الأمور فيه أن يقوموا بتسجيل طلبات انتساب أبناءهم الطلاب للمدارس، حيث يتم الإعلان عنه بشكل رسمي ضمن مواعيد محددة وصادرة عن وزارة التّعليم السعودية، تشمل شروط ومعايير التسجيل لكل من الطلاب السعوديين والخليجيين ومن في حكمهم، وقد أتاحت الوزارة لذلك الأمر إمكانية الوُصول والتسجيل إلكترونيا من خلال منصة نور التي تقوم على تأمين جملة واسعة من الخدمات من ضِمنها التسجيل ومتابعة الوضع الدراسي للأبناء بشكل مجاني بالكامل، فهي إحدى المنصات الرسمية التي تقوم على تأمين وتسهيل الوصول للخدمات، ضمن خطة المملكة ورؤية العام 2030 التي نقلت البلاد إلى إمكانية وصول إلكتروني لجميع الخدمات تحقيقا لرفاهية المواطن، كما يمكن التعرف علي نظام نور 1443 للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل برقم الهوية.

موعد بدء تسجيل أول ابتدائي 1444- 1443

إن موعد تسجيل أول ابتدائي يختلف باختلاف الفئة الطلابية التي يشملها تسجيل الطالب، وقد أوضحت وِزارة التعليم تلك الفئات وقمنا على إيضاحها كما يلي:

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية ابتداء من 1443/09/16، إلى 1443/09/23. ثم التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية ابتداء من 1443/09/16هـ. ويستمر حتى اكتمال الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1444/03/17هـ. ثم التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 1443/10/07هـ ويستمر حتى اكتمال الشواغر وإقفال التسجيل في 1444/03/17هـ. تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال بدءا 1443/10/28هـ ويستمر طوال فترة العام الدراسي. ثم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس بدءًا 1443/10/28هـ. ويستمر حتى اكتمال الشواغر أو انتهاء فترة التسجيل في 1444/03/17 هـ. تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية داخل المملكة. بالإضافة إلى خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة في جميع المدارس بدءًا من 1444/01/23 ويستمر حتى اكتمال الشواغر أو انتهاء موعد التسجيل في تاريخ 1444/03/17هـ.

شروط تسجيل الطلاب لدخول المدرسة 1444

أعلنت وزارة التعليم عن مجموعة من الشروط الخاصة بتسجيل الطلاب لدخول المراحل الدراسية الأولى من المرحلة التعليمية، لطلاب الصف الأول، وجاءت تلك الشروط وفق الآتي:

يشترط أن يحقق الطفل العمر المناسب لدخول المدرسة، على أن لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات. ثم يتم استثناء من كان عمره 6 سنوات إلا (90) يوما فقط. يتوجب على الطفل أن يكون قد التحق بمرحلة رياض الأطفال قبل مرحلة الصف الأول الابتدائي. ثم تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت التحاق الطالب بمرحلة التعليم في أحد الروضات لمدة سنتين. يتوجب أن يتم تقديم شهادة الطفل الإنمائية للجهات الرسمية. الالتزام بكافّة الشروط والتعليمات التي تقوم وزارة التعليم السعودية على تحديدها.

طريقة تسجيل أول ابتدائي 1444- 2022

إن طريقة تسجيل الطالب عبر نظام نور الإلكتروني تجري وسط مجموعة من الخطوات المهمة التي يتوجب الالتزام بترتيبيها بشكل رسمي، وفق الآتي:

الدخول إلى نظام نور التعليمي. ثم نقوم على إجراءات تسجيل الدخول. وذلك عبر إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصّة بولي الأمر. ثم الضغط على خيار (تسجيل طالب جديد) الذي يتواجد في قائمة تسجيل الأبناء. نقوم على إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالطالب الذي نرغب في تسجيله. ثم تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر، وتحديد مهنة ولي الأمر. نقوم على إدخال كل من بيانات الطالب. ثم كتابة البيانات الخاصَّة بالمدرسة أو الروضة التي نرغب بإلحاق الطالب بها. الضغط على خيار (حفظ الطلب)، ثم رفع المستندات المطلوبة. نقوم على تأكيد البيانات، ثم الضغط على (إرسال الطلب). استلام رسالة تحتوي على رقم الطلب، ويتم إرفاقها برابط لمتابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال. يمكن متابعة الطلب باستخدام الرقم المرسل، على أن تستغرق عملية التسجيل مدة 5 أيام عمل.

رابط تسجيل الطلاب في أول ابتدائي 1444

أتاحت وزارة التعليم رابط إلكتروني يستطيع من خلاله ولي الأمر أن يقوم بجملة من الخطوات بعد تحقيق الشروط الخاصة بَتسجيل الطلاب في الصف الأول، ليتم تسجيل البيانات الشخصية للطالب، ضمن الفترة المحددة للتسجيل.