يقدم بنك الرياض برنامج التمويل الشخصي “دفعات”بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح. وتقسيط الدفعات على خطط سداد مرنة عند الشراء من مبالغ تبدأ من 2000 ريال حتى 200 ألف ريال.

برنامج التمويل الشخصي “دفعات”بدون رسوم إدارية بنك الرياض

يقدم بنك الرياض خطط للتقسيط على دفعات بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح في الآتي:

عيادات ديرمادنت: قسّط رسوم الخدمات لدى عيادات ديرمادنت عبر برنامج دفعات بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية ولمدة تمويل تصل حتى 24 شهراً. ويسري العرض حتى 24-1-2023.

عزيز للاستشارات الهندسية: تقسيط خدمات مكتب عزيز للاستشارات الهندسية عبر برنامج دفعات بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية ولمدة تمويل تصل حتى 36 شهراً والعرض يسري حتى 31-10-2022.

الراحة للأثاث: عند التسوق من متاجر الراحة لأثاث لمدة تصل حتى 12 شهر والعرض يسري حتى 30-7-2022.

مؤسسة دسر النادي التجارية: ولمدة تمويل تصل حتى 12 شهراً ويسري العرض حتى 22-6-2022.

متاجر Casa Piu: التسوق على دفعات شهرية حتى 26 شهر ويسري العرض حتى 4-5-2022.

عيادات دنتاليا: قسّط رسوم خدماتك في عيادات دنتاليا عبر برنامج دفعات بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية ولمدة تمويل تصل حتى 36 شهراً. والعرض يسري حتى 13-12-2022.

ليزي بوي: تمويل تصل حتى 24 شهراً ويسري العرض 7-10-2022.

ﻣﺠﻤﻊ داﺋﺮة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻄﺒﻲ: تمويل تصل حتى 36 شهراً، ويسري العرض حتى 10-11-2022.

ﺷﺮﻛﺔ رﻛﻦ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة: تمويل تصل حتى 24 شهراً. و يسري العرض حتى 06-10-2022.

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة: تمويل تصل حتى 24 شهراً والعرض يسيري حتى 6-10-2022.

شركة أنظمة إعمار: تمويل حتى 36 شهر والعرض يسري حتى 3-9-2022.

مفروشات العبد اللطيف: تمويل حتى 36 شهر والعرض يسري حتى 26-7-2022.

عبد اللطيف جميل للالكترونيات: تمويل حتى 24 شهر والعرض يسري حتى 2-8-2022.

الخريف التجارية: تمويل تصل حتى 36 شهراً، يسري العرض حتى 3-9-2022.

المنيع: تمويل حتى 24 شهر يسري حتى 23-8-2022.

عقارز: تمويل حتى 12 شهر ويسري العرض حتى 16-7-2022.

مصادر: تمويل حتى 12 شهر ويسري العرض حتى 26-7-2022.

زاد المدائن: : تمويل حتى 36 شهر والعرض يسري حتى 16-7-2022.

يتم الاشتراك في برنامج التمويل الشخصي دفعات عبر زيارة بنك الرياض أو الاتصال على خدمة العملاء للاستعلام عن الخدمة بالكامل وكيفية الاشتراك بها. كما يقدم مصرف الرياض عدد من التمويلات الشخصية المرنة وتمويلات القسط لكل العملاء السعوديين والمقيمين بسهولة ويسر.