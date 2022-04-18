تمويل سريع بدون كفيل أو تحويل راتب ميسر السداد بهامش ربح منافس للسعوديين والمقيمين

تمويل سريع بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة تسهيل (الشركة المتحدة للخدمات المالية) حيث تقدم الخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية هذا بالإضافة إلى أن الشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي أي تخضع تحت أنظمة وقوانين البنك وذلك من خلال عقد يتم التوقيع عليه من الطرفين، وتعد شركة تسهيل من أفضل شركات القروض بالسعودية توفر القرض بدون ضامن ولا تشترط تحويل الراتب عليها، بل تعطي المال بصورة سهلة في الإجراءات مع سرعة تنفيذ صرف المال، كما توفر الشركة أيضاً التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين على حد سواء من الرجال والنساء دون تغيير في الشروط (موحدة) للجميع.

مزايا التمويل الشخصي من شركة تسهيل

توفر شركة تسهيل قرض شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب يشمل السعوديين المقيمين.

خدمات مالية كلها مجازة من هيئة رقابية شرعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا تطلب الشركة ضامن ولا تحويل راتب في التمويل الشخصي وهو يكون بصيغة (التورق).

خصصت فترات سداد مرنة للغاية تبدأ من سنة وتصل إلى 5 سنوات.

تمويل سريع يبدأ من 10 آلاف ريال ويصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق أنظمة البنك المركزي (تطبق الشروط والأحكام).

متاح تقديم طلب قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب أون لاين.

هامش الربح منافس ثابت طول فترة السداد.

شروط تمويل سريع بدون كفيل أو تحويل راتب شركة تسهيل

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي أو خاص كحد أدنى للراتب 5000 ريال. لا يقل عمر العميل عام 25 سنة وقت تقديم طلب تمويل شخصي بدون كفيل ميسر السداد. يشترط طلب سند أمر. الحد الأدنى لطلب القرض 10 آلاف ريال سعودي. توجد غرامة مالية في حال التأخير بقيمة 99 ريال لتمويل التورق و بقيمة 49 ريال لتمويل التقسيط المرابحة. هناك رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي التمويل.

كيفية طلب تمويل سريع بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة تسهيل

يمكن التقديم اون لاين من خلال موقع الشركة المتحدة للخدمات المالية تسهيل وذلك بتعبئة نموذج الطلب للتمويل الشخصي بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفي حالة وجود استفسار يرجى الاتصال على رقم خدمة العملاء 8003044434 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء ما عدا الجمعة والأحد.