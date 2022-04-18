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عمر شويل - جدة إن الكثير من المواطنين أو المقيمين بالمملكة السعودية يتساءلون عن ميعاد نزول راتب أبريل حتى يعرف اليوم الذي سيضع فيه الراتب بحساباتهم ويمكنهم بعد ذلك التصرف فيه، وتلبية كافة احتياجاتهم ودفع المستلزمات الشهرية، فلقد كشفت وزارة المالية عن الميعاد الذي يخص راتب شهر رمضان وأبريل من خلال موجز أنباء إلكتروني وخصصنا هذا المقال حتى نوضح لكم الإجابة عن كم باقي على الراتب لشهر أبريل 2022 العد التنازلي.

كم باقي على الراتب لشهر أبريل

إن وزارة المالية بالسعودية كشفت عن ميعاد صرف الرواتب للموظفين بقطاعيها العام والخاص، ليكون 27 أبريل الموافق 26 رمضان فبهذا يكون المتبقي على الصرف 9 أيام، ولقد نبهت الوزارة على الالتزام بمواعيد الصرف، ومن المفترض أن الوقت المتبقي على صرف الراتب من وقتنا هذا عشرة أيام، وتكون الأموال قد وضعت بحسابات المستفيدين ويستطيع التصرف بها كيفما يشاؤون.

ميعاد صرف الرواتب للقطاع الخاص

يعتقد الكثيرين بأن ميعاد صرف الرواتب للقطاع الخاص تكن مختلفة عن القطاع العام، ولكن هذا الأمر غير صحيح، حيث أن وزارة المالية تحدد ميعاد الصرف لكلا القطاعين بنفس اليوم ولكنه أحياناً يكون مختلف.

جدول صرف الرواتب

إن صرف الرواتب الشهرية يكون وفقاً للجدول الذي وضعته وزارة المالية، وفي كل شهر تصرف الرواتب بالميعاد ذاته وهو 27 ميلادياً، إلا إن صادف ميعاد الصرف يوم عطلة يؤخر أو يقدم، وإليكم جدول صرف الرواتب للأشهر القادمة وهو كالآتي:

راتب مايو يصرف 25 شوال الموافق 26 مايو.

ميعاد صرف راتب شهر يونيو يكون 28 ذو القعدة الموافق 27 يونيو.

صرف راتب يوليو يصرف 27 ذو الحجة الموافق 27 يوليو.

راتب أغسطس 30 محرم الموافق 28 أغسطس.

طرق معرفة ميعاد الصرف

توجد الكثير من الطرق التي تساعد في معرفة ميعاد الصرف أولها هو التحميل للتطبيق التابع لوزارة المالية، والذي يقدم لكم جميع الرواتب سواء رواتب الموظفين المتقاعدين، رواتب حافز، رواتب صرف التأهيل الشامل، وساند، وحساب المواطن.

كما أنك يمكنك أن تتواصل مع وزارة المالية وتسأل عن الشيء الذي تريده بشأن الرواتب وتقدم أي شكوى من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19990 أو الدخول على البريد الإلكتروني أو زيارة منصتهم على تويتر، عن طريق التواصل مع رعاية العملاء بالمنصة التي ستقدم إليكم كافة الاستفسارات التي تريدونها دون أي تعب أو الذهاب لأي مكان للحصول على معلومة.