سعر اشتراك بي إن سبورت  beIN Sports في السعودية 2022 وكيفية الاشتراك والتجديد 

سعر اشتراك بي إن سبورت beIN Sports في السعودية 2022 حيث يهتم عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية بالتعرف على سعر اشتراك بي ان سبورت في السعودي 2022، وذلك للحصول على خدمات مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية، حيث تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت واحدة من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي والشرق الأوسط، والتي تقدم العديد من البطولات الشهيرة حول العالم في أشهر البطولات العالمية على مدار اليوم من خلال مجموعة من القنوات المتنوعة التي تعرض مباريات كرة القدم والأحداث الرياضية على مدار اليوم بدون انقطاع، كما يمكن أن نتابع تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports EXTRA، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سعر اشتراك بي إن سبورت في السعودي 2022.

سعر اشتراك بي إن سبورت beIN Sports في السعودية

تقدم شركة بي إن سبورت الفضائية القطرية خدمات الاشتراك في القنوات ومتابعة مباريات وبطولات كرة القدم العالمية لحظة بلحظة، من خلال الاشتراك عن طريق باقة مدفوعة بشكل شهري أو سنوي، وفي المملكة العربية السعودية تنتشر خدمات الحصول على إشتراك بي إن سبورت، ونجد أن أسعار الاشتراك كالتالي:

سعر اشتراك بي إن سبورت في السعودية للباقة الكاملة هو حوالي 780 ريال سعودي

السعر الخاصة بباقة الرياضة الأفقي لمتابعي كرة القدم هو 650 ريال سعودي

كما يمكن الاشتراك في الباقة العمالقة وسعرها هو 1170 ريال سعودي

كما نجد أن الشبكة تتيح خدمة bein connect والتي يمكن أن يتم الاشتراك بها من خلال شبكة الإنترنت للمستخدمين عبر الهاتف المحمول وذلك مقابل دفع 455 ريال سعودي سنويًا.

كيفية الاشتراك في باقات بي إن سبورت في السعودية

يمكن الاشتراك في باقات شبكة قنوات بي أني سبورت لمتابعة أقوى البطولات العالمية التي تحصل القناة على حقوق بثها بشكل مباشر مثل بطولة الدوري الإنجليزي، وبطولة الدوري الإسباني، وكأس العالم وغيرها من أشهر البطولات العالمية والعربية، من داخل المملكة العربية السعودية من خلال الاشتراك عن طريق شراء الجهاز الخاص بشركة بي إن سبورت والذي يتم طرحه لدى الوكلاء المعتمدين، ويتم تسجيل حساب خاص بالعميل على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة لكي يتم اختيار الباقة المقرر ان يتم الاشتراك بها بناء على السعر المعلن.